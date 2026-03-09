María Antonieta Mejía: "Los procesos de transformación no se construyen de manera inmediata"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La designada presidencial del Gobierno de Honduras, María Antonieta Mejía, reaccionó al comunicado emitido por sectores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y aseguró que la administración mantiene respeto por el pensamiento crítico y la libertad académica. Mejía afirmó que el gobierno reconoce el valor del debate responsable como un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país, al tiempo que reiteró que el diálogo con la academia y la sociedad civil es necesario para mejorar la gestión pública.

La funcionaria también subrayó que, a casi cuarenta días del inicio de la administración del presidente Nasry Asfura, los procesos de transformación del Estado no pueden concretarse de manera inmediata, ya que requieren planificación estratégica y decisiones responsables para atender los problemas estructurales del país. En ese sentido, sostuvo que el mandatario asumió el gobierno con el compromiso de recuperar la eficiencia institucional, impulsar el desarrollo económico y devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Según Mejía, la actual administración ya comenzó a ejecutar acciones dirigidas a fortalecer la gestión pública, ordenar las finanzas estatales y sentar las bases de políticas que permitan generar estabilidad y nuevas oportunidades para la población.