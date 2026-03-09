Gobierno de Asfura rechaza cuestionamientos de la Unah

TEGUCIGALPA

El ministro de Comunicaciones, José Argueta, reaccionó este lunes al comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en el que la institución cuestiona la gestión del presidente Nasry Asfura y expresa preocupación por la situación de sectores como salud, educación e infraestructura. Argueta manifestó que el documento no parece reflejar una postura institucional de la máxima casa de estudios, sino más bien una opinión particular.

“Más que una postura institucional de una casa de estudios respetable, pareciera una carta personal; la palabra que más se repite es ‘preocupación’”, expresó el funcionario en una entrevista a TSI de Televicentro. El ministro también señaló que lo que realmente le preocupa es que quienes elaboraron el comunicado, según su criterio, no han revisado el plan de gobierno de la actual administración. Afirmó que dicho documento establece con claridad las acciones y prioridades que se pretenden ejecutar durante el período presidencial. Asimismo, consideró poco profesional ignorar los avances y acciones que, de acuerdo con el gobierno, ya se están desarrollando en diferentes áreas del país. “Pretender no ver actos puntuales me parece poco profesional”, manifestó Argueta al referirse a los señalamientos. El titular de Comunicaciones invitó a la ciudadanía y a las autoridades a conocer de primera mano los proyectos que impulsa el Ejecutivo. “Invito a la ciudadanía, a las autoridades y a quienes no conozcan lo que se está haciendo; con gusto los recibimos”, concluyó.

¿Qué dijo la UNAH sobre la gestión de Asfura?

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) cuestionó este lunes la "ausencia de autoridades formales" en sectores estratégicos y la falta de dirección clara en la conducción del Estado, al cumplirse 40 días de la gestión del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura. "Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la ausencia de autoridades formales en áreas estratégicas del Estado, situación que no solo debilita la conducción administrativa, sino que también proyecta una imagen de improvisación que resulta incompatible con la gravedad de los desafíos nacionales", subrayó la principal universidad pública del país en un comunicado. La institución tildó de "alarmante" e "incomprensible" que, en un contexto en el que país enfrenta una "profunda crisis sanitaria" con hospitales desbordados y una creciente demanda de servicios médicos, no exista una "conducción firme" que articule una política sanitaria integral para un sistema que requiere decisiones "urgentes, planificación estratégica y liderazgo técnico que brinde certeza y respuestas rápidas a la ciudadanía". Denunció también la "crisis estructural" del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde las largas esperas, el desabastecimiento de medicamentos y la precariedad de la atención siguen siendo una "realidad cotidiana" de los afiliados, sin que se observen "medidas estructurales" encaminadas a una reforma del sistema y a recuperar la confianza ciudadana. La Unah expresó su "inquietud" por la configuración de un "cogobierno" con distintas fuerzas políticas y advirtió de que la administración pública "no puede convertirse en un botín político". "Cuando las instituciones son capturadas por intereses particulares, se debilita la función del Estado y se traiciona la confianza de la ciudadanía", enfatizó, y recordó que la gobernabilidad democrática se construye con gestión pública orientada a resultados, políticas claras y funcionarios con responsabilidad, no con "distribución de cuotas de poder". Precisó que de los viajes del presidente, tras asumir el poder el pasado 27 de enero, a Estados Unidos hasta ahora "no se perciben resultados concretos", dado que las deportaciones continúan, las presiones sobre las remesas familiares persisten y miles de hondureños siguen con "incertidumbre" sobre su situación migratoria. "La política exterior debe traducirse en beneficios tangibles para los ciudadanos. La diplomacia no puede quedarse en gestos protocolarios; debe producir acuerdos, soluciones y oportunidades para el país", afirmó.

Asumir liderazgo con "mayor firmeza