Es falso que habrá descuentos en los combustibles con el uso de la tarjeta "La Cachureca"

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales muestra un anuncio promocional del lanzamiento de una tarjeta de descuentos llamada “La Cachureca” para obtener descuentos en los precios de los combustibles en Honduras. Sin embargo, esta información es falsa. En realidad, la grabación utilizada a modo de prueba corresponde a 2013 y fue difundido como parte de la campaña electoral del expresidente (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández en ese año. Además, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó que la tarjeta ya no tiene vigencia. “¡BUENAS NOTICIAS! CON ESTA TARJETA TENDREMOS DESCUENTO EN LOS COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL. Quedamos pendientes para los requisitos y compartírselos cuando ya esté disponible", dice parte de la descripción del video en Facebook, que cuenta con más de 8,300 visualizaciones desde el 7 de marzo de 2026.

El 9 de octubre de 2013, previó a las elecciones generales de ese año, Juan Orlando Hernández, entonces candidato presidencial del Partido Nacional, presentó oficialmente “La Cachureca”, presentó oficialmente “La Cachureca”, una tarjeta dirigida a simpatizantes de su movimiento político. Según la promoción, la tarjeta permitía acceder a descuentos en comercios, restaurantes y recargas de telefonía móvil, como un mecanismo de apoyo económico para los militantes. En el 2018, el programa fue vinculado a investigaciones por presunto desvío de fondos públicos. De acuerdo a un informe del equipo integrado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), los recursos de ese programa habrían salido de un desfalco de 282 mil lempiras registrado en 2013 en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG).

Iniciativa presentada en 2013

Una búsqueda inversa de imágenes realizada con un fotograma clave del video viral permitió localizar el material original. El audiovisual fue publicado el 18 de octubre de 2013 en el perfil de Facebook del expresidente Juan Orlando Hernández. "Spot Promocional La Cachureca. Cada día son más los hondureños que disfrutan de los beneficios de "La Cachureca" la tarjeta para una vida mejor, pueden solicitar la suya", se lee en la publicación.



