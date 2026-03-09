  1. Inicio
  2. · Honduras

Reprograman audiencias de conciliación por querellas de Cossette López contra Ochoa y Zelaya

Carlos Silva, portavoz judicial, indicó que ambas partes ya fueron notificadas oficialmente sobre la nueva programación de la audiencia

Reprograman audiencias de conciliación por querellas de Cossette López contra Ochoa y Zelaya

La consejera del CNE, Cossette López, promueve querellas contra Marlon Ochoa y el fiscal general Johel Zelaya.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El portavoz del Poder Judicial de Honduras, Carlos Silva, informó que las audiencias de conciliación relacionadas con querellas interpuestas por Cossette López contra Marlon Ochoa y el fiscal general Johel Zelaya fueron reprogramadas para el 16 y 25 de marzo, a solicitud de las defensas querellantes.

Según explicó el vocero judicial, el juez de letras designado para conocer el caso promovido por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó nuevas fechas para el desarrollo del proceso de conciliación.

“El juez de letras designado para conocer de la querella promovida por la consejera del CNE solicitó nuevas fechas de conciliación; ya fue notificado al querellante y al querellado; por las supuestas calumnias hechas con publicidad y el delito de calumnia han sido programados para el miércoles 25 de marzo”, detalló Silva.

La querella está relacionada con señalamientos públicos entre la consejera electoral Cossette López y el consejero Marlon Ochoa, debido a las disputas que surgieron dentro del organismo electoral durante el proceso electoral 2025.

El portavoz judicial indicó que ambas partes ya fueron notificadas oficialmente sobre la nueva programación de la audiencia, la cual forma parte del proceso previo que busca una conciliación antes de que el caso avance a otras etapas judiciales.

Querella contra el fiscal general Johel Zelaya

Por otra parte, Silva confirmó que López también interpuso una querella contra el fiscal de la República, Johel Zelaya, la cual fue asignada para una audiencia de conciliación en una fecha distinta.

“Cossette López interpuso una querella contra el actual fiscal, abogado Joel Zelaya; esa fue asignada para el próximo lunes 16 de marzo”, señaló.

Las audiencias de conciliación forman parte del procedimiento judicial en casos de delitos contra el honor, en los que el juez busca inicialmente que las partes involucradas alcancen un acuerdo antes de continuar con el proceso penal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias