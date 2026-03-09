Reprograman audiencias de conciliación por querellas de Cossette López contra Ochoa y Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El portavoz del Poder Judicial de Honduras, Carlos Silva, informó que las audiencias de conciliación relacionadas con querellas interpuestas por Cossette López contra Marlon Ochoa y el fiscal general Johel Zelaya fueron reprogramadas para el 16 y 25 de marzo, a solicitud de las defensas querellantes.

Según explicó el vocero judicial, el juez de letras designado para conocer el caso promovido por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó nuevas fechas para el desarrollo del proceso de conciliación.

“El juez de letras designado para conocer de la querella promovida por la consejera del CNE solicitó nuevas fechas de conciliación; ya fue notificado al querellante y al querellado; por las supuestas calumnias hechas con publicidad y el delito de calumnia han sido programados para el miércoles 25 de marzo”, detalló Silva.

La querella está relacionada con señalamientos públicos entre la consejera electoral Cossette López y el consejero Marlon Ochoa, debido a las disputas que surgieron dentro del organismo electoral durante el proceso electoral 2025.

El portavoz judicial indicó que ambas partes ya fueron notificadas oficialmente sobre la nueva programación de la audiencia, la cual forma parte del proceso previo que busca una conciliación antes de que el caso avance a otras etapas judiciales.