Champions League, octavos de final: Los partidos del martes y miércoles

Madrid, España.

La UEFA Champions League entra en acción y este martes y miércoles se estarán disputando los duelos de ida de los octavos de final de la competición de clubes más importante de Europa. Tras una fase de grupos llena de sorpresas y los juegos de playoffs, donde algunos gigantes cayeron y otros equipos emergieron como verdaderas revelaciones, los 16 clasificados se preparan para disputar duelos a ida y vuelta que podrían dejar fuera a favoritos históricos y dar paso a nuevas historias.

Entre los encuentros más esperados, destacan los choques entre equipos que llegan en un gran momento de forma, pero con realidades diferentes en sus ligas locales. Los equipos que se desempeñaron con consistencia en la fase de grupos buscarán mantener su racha positiva, mientras que aquellos que sufrieron en la primera fase intentarán demostrar que aún están a la altura de la competición. Cada gol tendrá un peso decisivo, y la tensión será máxima, ya que el reglamento de goles fuera de casa y la experiencia europea jugarán un papel fundamental en cada estrategia.

Ingleses vs españoles