"La dejé dormida para ir a la pulpería": El desgarrador testimonio de la madre de Siloé

La Ceiba, Atlántida

Con sus manos envueltas en gasas blancas, evidencia física de un amor que no conoce límites, María Montoya relató este lunes el infierno que vivió la tarde-noche del pasado sábado en la colonia Las Delicias de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.

Sus heridas en la piel no son nada comparadas con el vacío que dejó la partida de su hija, Siloé Argueta, de apenas 3 años.​ La tragedia ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. María recuerda que salió un momento hacia la pulpería porque su otro bebé le pedía comida y dejó a Siloé durmiendo plácidamente.​

​Siloé, una niña , que dijo era muy cariñosa, resultó con el 85% de su cuerpo quemado.

Tras recibir los primeros auxilios en el Hospital Atlántida, fue remitida de urgencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la pequeña falleció ayer domingo debido a la gravedad de las lesiones.​