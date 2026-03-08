Barcelona anuncia su convocatoria para enfrentar al Newcastle en Champions League

El FC Barcelona regresa el martes al St. James's Park de Londres para enfrentarse nuevamente al Newcastle , pero esta vez en la ida de los octavos de final de la Champions League.
Hansi Flick ofreció la convocatoria este domingo para dicho encuentro y hay una gran novedad: Gavi , todavía sin el alta médica, forma parte de la expedición azulgrana que viajará a territorio inglés.
El mediocampista andaluz afronta el tramo final de la recuperación de la lesión en el menisco de la rodilla derecha por la que fue intervenido a finales de septiembre, y su regreso a los terrenos de juegos está cada vez más cerca.
Flick ya explicó el pasado viernes que Gavi viajaría con el equipo, pero dio a entender que su vuelta en un partido oficial no se dará hasta después del próximo parón internacional, a principios de abril.
Como ya sucedió en la victoria de este sábado contra el Athletic Club en LaLiga , el técnico alemán no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong , Andreas Christensen , Jules Koundé y Alejandro Balde , además de Gavi pese a que viajará con sus compañeros.
Newcastle y Barcelona ya se enfrentaron en la fase de liga de la presente Champions. Aquel partido acabó con un triunfo catalán gracias al doblete de Marcus Rashford (1-2) el 18 de septiembre, mientras que Joan García tuvo una actuación destacada en la portería.
CONVOCATORIA DEL BARCELONA
Porteros: Joan García, Szczesny y Kochen
Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy Marqués y Gavi
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford