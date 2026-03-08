Barcelona anuncia su convocatoria para enfrentar al Newcastle en Champions League

El FC Barcelona regresa el martes al St. James's Park de Londres para enfrentarse nuevamente al Newcastle , pero esta vez en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Hansi Flick ofreció la convocatoria este domingo para dicho encuentro y hay una gran novedad: Gavi , todavía sin el alta médica, forma parte de la expedición azulgrana que viajará a territorio inglés.

El mediocampista andaluz afronta el tramo final de la recuperación de la lesión en el menisco de la rodilla derecha por la que fue intervenido a finales de septiembre, y su regreso a los terrenos de juegos está cada vez más cerca.