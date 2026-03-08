  1. Inicio
Barcelona anuncia su convocatoria para enfrentar al Newcastle en Champions League

FC Barcelona se prepara para un nuevo desafío en la UEFA Champions League, donde enfrentará nuevamente al Newcastle United.

El FC Barcelona regresa el martes al St. James's Park de Londres para enfrentarse nuevamente al Newcastle , pero esta vez en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Hansi Flick ofreció la convocatoria este domingo para dicho encuentro y hay una gran novedad: Gavi , todavía sin el alta médica, forma parte de la expedición azulgrana que viajará a territorio inglés.

El mediocampista andaluz afronta el tramo final de la recuperación de la lesión en el menisco de la rodilla derecha por la que fue intervenido a finales de septiembre, y su regreso a los terrenos de juegos está cada vez más cerca.

Barcelona gana con polémica: golazo de Lamine y roja perdonada a Cubarsí

Flick ya explicó el pasado viernes que Gavi viajaría con el equipo, pero dio a entender que su vuelta en un partido oficial no se dará hasta después del próximo parón internacional, a principios de abril.

Como ya sucedió en la victoria de este sábado contra el Athletic Club en LaLiga , el técnico alemán no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong , Andreas Christensen , Jules Koundé y Alejandro Balde , además de Gavi pese a que viajará con sus compañeros.

Newcastle y Barcelona ya se enfrentaron en la fase de liga de la presente Champions. Aquel partido acabó con un triunfo catalán gracias al doblete de Marcus Rashford (1-2) el 18 de septiembre, mientras que Joan García tuvo una actuación destacada en la portería.

CONVOCATORIA DEL BARCELONA

Porteros: Joan García, Szczesny y Kochen
Defensas: Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy Marqués y Gavi
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford

Tabla de posiciones: Barcelona da golpe en la Liga Española y Real Madrid lo sufre

