Tabla de posiciones: Barcelona da golpe en la Liga Española y Real Madrid lo sufre

Un golazo de Lamine Yamal le dio este sábado al Barcelona una victoria importantísima (0-1) contra el Athletic Club de Bilbao, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Española 2025-2026.

Lamine Yamal se proclamó figura en San Mamés con un golazo de zurda que se metió por el ángulo del arco de Unai Simón. El equipo azulgrana salió victorioso de Bilbao gracias al tanto de su joven estrella en un momento clave del partido.

El triunfo permite al Barcelona asentarse más en el liderato de la Liga Española con 67 puntos y le saca cuatro de ventaja al segundo, el Real Madrid que tiene 63.

Los merengues ganaron con sufrimiento y de manera agónica 1-2 al Celta de Vigo el viernes en Balaídos gracias a un gol de rebote de Fede Valverde en el último minuto del encuentro.

El Atlético de Madrid se impuso este sábado 3-2 a la Real Sociedad en el Metropolitano y se afianzó en el tercer puesto de la clasificación de LaLiga con 54 unidades.