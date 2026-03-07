Accidente entre rastra y camión deja un herido en la carretera CA-11

Tegucigalpa, Honduras.

Un accidente de tránsito entre dos vehículos pesados dejó este sábado una persona herida y provocó el derrame de combustible en la carretera CA-11, a la altura de la aldea San Juan de Opoa, en el departamento de Copán. El incidente ocurrió cuando una rastra que transportaba café y un camión repartidor de refrescos colisionaron en este tramo de la vía que conecta varios municipios del occidente del país. Tras el impacto, uno de los vehículos quedó a un costado de la carretera, mientras que el otro terminó volcado sobre la calzada, lo que complicó el paso vehicular y generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona.

Equipos de socorro que llegaron al lugar realizaron una inspección de seguridad y detectaron un derrame considerable de combustible proveniente del tanque de la rastra. Ante el riesgo de incendio o explosión, los rescatistas procedieron a desconectar las baterías de las unidades involucradas como medida preventiva. Además, se coordinó con autoridades locales el uso de arena para absorber el diésel y aceite derramados, con el objetivo de evitar que otros vehículos perdieran el control al circular por el pavimento afectado.

El conductor de la rastra, un vehículo Freightliner color rojo con placa HDH-0979, que cubría la ruta entre Cucuyagua y Marcala transportando café, resultó con una herida abierta en la parte frontal del cráneo. Paramédicos que atendieron la emergencia brindaron atención prehospitalaria en el lugar, logrando controlar la hemorragia antes de su traslado para recibir asistencia médica. Por su parte, los tres ocupantes del camión Hino color azul con placa HBG-9714, perteneciente a la Cervecería Hondureña, no presentaron lesiones tras el accidente.