Marco Rubio ofrece cooperación a líderes latinoamericanos en cumbre

Miami, Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó este sábado el potencial de cooperación entre Washington y los países latinoamericanos durante su intervención ante los mandatarios invitados a la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada este sábado en Miami. Rubio agradeció la presencia de los líderes regionales y subrayó el interés de Estados Unidos en fortalecer alianzas para impulsar el desarrollo económico y la seguridad en el continente. “Lo verán en un segundo. Mucho potencial y queremos ser sus socios en desarrollar sus países, su economía y su seguridad”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

El funcionario también expresó su agradecimiento por la participación de los mandatarios en el encuentro y destacó la importancia de mantener la cooperación entre los países de la región. “Y le doy las gracias de verdad por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Dios bendiga a todos sus países, a los Estados Unidos y gracias como siempre por la cooperación”, añadió Rubio. Según el secretario de Estado, el trabajo conjunto entre Washington y los gobiernos latinoamericanos podría traducirse en resultados a largo plazo para la región. “Seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas, muy importantes para esta región que van a hacer que en las generaciones futuras nos van a agradecer el labor que estamos haciendo en los momentos de hoy”, señaló. La intervención de Rubio se produjo en el marco de un almuerzo de trabajo con los mandatarios participantes en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión, denominada “Escudo de las Américas”, se celebra en el resort Trump National Doral Miami, propiedad del mandatario estadounidense, y busca reforzar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.