Presidente Asfura participa en la cumbre "Escudo de las Américas" de Trump

Nasry Asfura, presidente de Honduras, llegó este sábado al encuentro denominado "Escudo de las Américas", convocado por Donald Trump, mandatario estadounidense, en Miami, junto a otros presidentes del continente Además, Asfura sostendrá reuniones con líderes del continente para abordar temas relacionados con seguridad, migración, inversión y cooperación regional, informó Cancillería.

Previo a su participación, el mandatario resaltó la relevancia de este encuentro para fortalecer el diálogo entre los países de América Latina y coordinar acciones frente a los principales retos que enfrenta la región. Según expresó, los desafíos actuales en materia económica, política y de seguridad requieren trabajo conjunto y una visión compartida entre los gobiernos del continente.

“Este es un encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países. Los desafíos que enfrentamos requieren diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos”, manifestó. El gobernante hondureño también destacó que la cumbre representa una oportunidad para impulsar acuerdos y fortalecer la cooperación entre las naciones del continente.