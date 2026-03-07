Congreso podría estrenar juicio político en caso de Marlon Ochoa, afirma Tomás Zambrano

Cortés, Honduras.

El titular del Congreso señaló que, ante la situación política del país y las acciones de funcionarios que, según dijo, han atentado contra la institucionalidad , la aplicación de un juicio político se vuelve cada vez más probable.

Zambrano brindó estas declaraciones este sábado durante su llegada a San Pedro Sula, donde se está realizando una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para abordar temas relacionados con el desarrollo del Valle de Sula, entre ellos proyectos de infraestructura, represas, bordos y dragado de ríos.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, afirmó este 7 de marzo que el Legislativo podría “estrenar” la figura del juicio político en Honduras, aprobada en 2013 pero nunca aplicada, y mencionó entre los posibles casos al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa .

“Yo lo dije hace un par de días, el juicio político en el país es una figura que se va a estrenar en este Congreso. Se aprobó en 2013 y nunca se ha ejercido”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El diputado agregó que esta herramienta constitucional podría aplicarse contra funcionarios que, a su juicio, han violentado sus atribuciones o no han cumplido con sus responsabilidades.

“Después de ver las personas que atentaron contra la democracia, que violentaron sus atribuciones y sus nombramientos, es casi inevitable que el juicio político se estrene en este nuevo Congreso Nacional”, afirmó.

No obstante, Zambrano explicó que el proceso requiere consenso dentro del Legislativo, ya que para aprobar un juicio político se necesitan 86 votos de los diputados.

“Este es un tema de votos, de consenso interno. Antes de someterlo a votación hay que estar 100% seguros de que se alcanzarán los votos”, indicó.

En caso de no lograrse la cantidad necesaria de apoyos, el proceso no podría repetirse durante la misma legislatura para los altos funcionarios señalados, por lo que el diputado insistió en que el tema debe analizarse con cautela.

Durante la entrevista, Zambrano también se refirió directamente al consejero electoral Marlon Ochoa, a quien recomendó considerar la posibilidad de renunciar antes de enfrentar un eventual juicio político.

“Yo le dije a él que lo que le recomendaba más bien es que renuncie antes de que se le aplique el juicio”, expresó.