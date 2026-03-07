Tomás Zambrano analizará iniciativas de seguridad tras cumbre en Miami

San Pedro Sula, Cortés.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se refirió este sábado a los temas abordados en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, y aseguró que este encuentro entre líderes del continente representa una alianza para enfrentar la criminalidad y fortalecer la cooperación regional. Durante una visita a San Pedro Sula, Zambrano destacó la participación del presidente Nasry Asfura en el encuentro convocado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a varios jefes de Estado latinoamericanos. “Uno de los mensajes importantes es una alianza del continente contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la criminalidad y contra la extorsión”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El titular del Legislativo señaló que de esta cumbre podrían surgir iniciativas que deberán ser impulsadas y aprobadas desde el Congreso Nacional, especialmente en materia de seguridad. Zambrano aseguró que el delito de extorsión continúa causando graves daños a la población y a la economía, por lo que considera necesario reforzar las acciones del Estado para enfrentar este problema. “Sabemos que el flagelo de la extorsión sigue causando un grave daño a la población”, manifestó el congresista, al tiempo que indicó que se debe fortalecer a los operadores de justicia y a las instituciones encargadas de combatir este delito. En ese sentido, mencionó la importancia de potenciar a la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Policía Nacional, la Policía Militar y los órganos de investigación e inteligencia, con el fin de responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. El presidente del Congreso también señaló que Honduras espera contar con el respaldo y la coordinación de los países de Centroamérica y de Estados Unidos para enfrentar estos desafíos desde una estrategia regional.

Aranceles y la relación con China y Taiwán

En materia económica, Zambrano indicó que el gobierno hondureño ha planteado a Estados Unidos la posibilidad de eliminar aranceles que afectan al sector industrial y agroindustrial, especialmente en la zona norte del país. “El presidente ha solicitado eliminar aranceles que golpean fuertemente al sector industrial y agroindustrial aquí en la zona norte y en el departamento de Cortés, lo que nos pone fuera de competencia con El Salvador y Guatemala”, afirmó.