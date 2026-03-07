Tomás Zambrano analizará iniciativas de seguridad tras cumbre en Miami

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se refirió este sábado a los temas abordados en la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, y aseguró que este encuentro entre líderes del continente representa una alianza para enfrentar la criminalidad y fortalecer la cooperación regional.
Durante una visita a San Pedro Sula, Zambrano destacó la participación del presidente Nasry Asfura en el encuentro convocado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a varios jefes de Estado latinoamericanos.
“Uno de los mensajes importantes es una alianza del continente contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la criminalidad y contra la extorsión”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Legislativo señaló que de esta cumbre podrían surgir iniciativas que deberán ser impulsadas y aprobadas desde el Congreso Nacional, especialmente en materia de seguridad.
Zambrano aseguró que el delito de extorsión continúa causando graves daños a la población y a la economía, por lo que considera necesario reforzar las acciones del Estado para enfrentar este problema.
“Sabemos que el flagelo de la extorsión sigue causando un grave daño a la población”, manifestó el congresista, al tiempo que indicó que se debe fortalecer a los operadores de justicia y a las instituciones encargadas de combatir este delito.
En ese sentido, mencionó la importancia de potenciar a la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Policía Nacional, la Policía Militar y los órganos de investigación e inteligencia, con el fin de responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.
El presidente del Congreso también señaló que Honduras espera contar con el respaldo y la coordinación de los países de Centroamérica y de Estados Unidos para enfrentar estos desafíos desde una estrategia regional.
Aranceles y la relación con China y Taiwán
En materia económica, Zambrano indicó que el gobierno hondureño ha planteado a Estados Unidos la posibilidad de eliminar aranceles que afectan al sector industrial y agroindustrial, especialmente en la zona norte del país.
“El presidente ha solicitado eliminar aranceles que golpean fuertemente al sector industrial y agroindustrial aquí en la zona norte y en el departamento de Cortés, lo que nos pone fuera de competencia con El Salvador y Guatemala”, afirmó.
Asimismo, Zambrano también se refirió a las relaciones internacionales del país y sostuvo que, desde su perspectiva, Taiwán ha generado más beneficios para Honduras que China, aunque aclaró que cualquier decisión sobre el rumbo de la política exterior corresponde al Poder Ejecutivo.
Por otro lado, en su llegada a San Pedro Sula, Tomás Zambrano entregó este sábado el decreto que exonera de por vida el pago de energía eléctrica al Hogar Hermanas de Jesús Buen Samaritano.