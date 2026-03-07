Suben los combustibles en Honduras: estos serán los nuevos precios a partir del 9 de marzo

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Energía (SEN), anunció este sábado una nueva estructura de precios en los combustibles que entrará en vigencia a partir del 9 de marzo de 2026, la cual incluye aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.
En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un incremento de 2.86 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L109.32 por galón. Por su parte, la gasolina regular aumentará L2.14, aunque este combustible continúa subsidiado por el gobierno, quedando en L98.25.
El kerosene presentará uno de los incrementos más fuertes de la semana en la capital, con un alza de L6.10, alcanzando un precio de L88.92 por galón. En tanto, el diésel subirá L3.31, pero seguirá contando con subsidio estatal, por lo que su nuevo precio será de L93.90.
En el caso del GLP doméstico, el cilindro de gas para uso en el hogar mantendrá el subsidio gubernamental y su precio se fijará en L238.13. Mientras tanto, el GLP vehicular aumentará L0.37, estableciendo su nuevo valor en L45.01 por galón.
La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes a primera hora.— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) March 7, 2026
Se reitera que el subsidio al 50% de los incrementos en gasolina regular y diésel se sigue aplicando tal y como ocurrirá este lunes.
Precios en San Pedro Sula
Para San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un incremento de L2.65, por lo que pasará a costar L106.63 por galón. La gasolina regular, que también permanece subsidiada, subirá L2.03 y alcanzará un precio de L95.68.
El kerosene en la capital industrial del país aumentará L5.89, ubicándose en L86.21 por galón, mientras que el diésel registrará un alza de L3.19, aunque continuará subsidiado por el gobierno, quedando en L91.30.
En cuanto al GLP doméstico en San Pedro Sula, el cilindro de gas seguirá con subsidio estatal y su precio será de L216.99. Por su parte, el GLP vehicular tendrá un aumento de L0.37, por lo que el nuevo precio será de L41.48 por galón.
“Se reitera que el subsidio del 50 % a los incrementos en la gasolina regular y el diésel se sigue aplicando, tal y como ocurrirá este lunes”, enfatizó la Secretaría de Energía en su cuenta de X.
Las nuevas tarifas reflejan un incremento general en los combustibles, aunque algunos productos continúan bajo subsidio gubernamental con el objetivo de mitigar el impacto económico en los hogares hondureños.