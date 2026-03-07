Suben los combustibles en Honduras: estos serán los nuevos precios a partir del 9 de marzo

Cortés, Honduras.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Energía (SEN), anunció este sábado una nueva estructura de precios en los combustibles que entrará en vigencia a partir del 9 de marzo de 2026, la cual incluye aumentos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un incremento de 2.86 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L109.32 por galón. Por su parte, la gasolina regular aumentará L2.14, aunque este combustible continúa subsidiado por el gobierno, quedando en L98.25.

El kerosene presentará uno de los incrementos más fuertes de la semana en la capital, con un alza de L6.10, alcanzando un precio de L88.92 por galón. En tanto, el diésel subirá L3.31, pero seguirá contando con subsidio estatal, por lo que su nuevo precio será de L93.90.

En el caso del GLP doméstico, el cilindro de gas para uso en el hogar mantendrá el subsidio gubernamental y su precio se fijará en L238.13. Mientras tanto, el GLP vehicular aumentará L0.37, estableciendo su nuevo valor en L45.01 por galón.