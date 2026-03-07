Bad Bunny deslumbra en Tokio en su primer concierto en Asia

Tokio

El puertorriqueño Bad Bunny debutó este sábado en Asia con un concierto especial en Tokio, donde durante una hora y media ofreció un espectáculo íntimo ante cientos de seguidores en el archipiélago, que corearon los mayores éxitos del cantante.

“Es un sueño poder estar aquí y ver a un artista como él cantando en español”, declaró a EFE Naomi Uehara, una joven nacida en Perú que se mudó al país asiático cuando tenía apenas un año. A su lado, Mizuki Arce relató cómo recibió la noticia: “Estaba en el metro cuando recibí las entradas. Al principio no me lo creía”.

Se trató de la primera visita del artista al continente asiático, en un concierto especial dentro de la serie Spotify Billions Club Live, concebida para celebrar a los cantantes que han acumulado canciones con más de mil millones de reproducciones. El puertorriqueño, de 31 años, suma más de una veintena de temas que superan esa cifra.

El velódromo Tipstar Dome de Chiba se apagó unos segundos antes de las siete y media de la tarde para dar paso a los primeros acordes de EoO, canción que abre los conciertos de la gira que el reguetonero realiza este año.

Tras ese arranque, la melodía cambió de tono y enlazó sin pausa con Me Porto Bonito, lo que provocó los primeros saltos en una pista repleta de aficionados japoneses y latinoamericanos que coreaban cada verso.

La energía siguió creciendo cuando sonaron No Me Conoce, La Neverita y Si Veo a Tu Mamá, un tramo inicial con el que Benito dejó claro que el concierto sería un recorrido por sus mayores éxitos.

Después llegó Safaera, que incluyó una aparición sorpresa de Arcángel y Ñengo Flow, lo que desató la euforia en el recinto. “La noche acaba de empezar. Sé que ustedes tienen mucha energía todavía y quiero que eso se note en esta canción”, dijo el cantante antes de lanzar Dakiti y Tití Me Preguntó.

El tono cambió poco después cuando Bad Bunny tomó el micrófono. “Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón”, explicó el puertorriqueño mientras sonaban los primeros acordes de Yonaguni.