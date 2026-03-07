Bad Bunny deslumbra en Tokio en su primer concierto en Asia

El puertorriqueño Bad Bunny debutó este sábado en Asia con un concierto especial en Tokio, donde durante una hora y media ofreció un espectáculo íntimo ante cientos de seguidores en el archipiélago, que corearon los mayores éxitos del cantante.
“Es un sueño poder estar aquí y ver a un artista como él cantando en español”, declaró a EFE Naomi Uehara, una joven nacida en Perú que se mudó al país asiático cuando tenía apenas un año. A su lado, Mizuki Arce relató cómo recibió la noticia: “Estaba en el metro cuando recibí las entradas. Al principio no me lo creía”.
Se trató de la primera visita del artista al continente asiático, en un concierto especial dentro de la serie Spotify Billions Club Live, concebida para celebrar a los cantantes que han acumulado canciones con más de mil millones de reproducciones. El puertorriqueño, de 31 años, suma más de una veintena de temas que superan esa cifra.
El velódromo Tipstar Dome de Chiba se apagó unos segundos antes de las siete y media de la tarde para dar paso a los primeros acordes de EoO, canción que abre los conciertos de la gira que el reguetonero realiza este año.
Tras ese arranque, la melodía cambió de tono y enlazó sin pausa con Me Porto Bonito, lo que provocó los primeros saltos en una pista repleta de aficionados japoneses y latinoamericanos que coreaban cada verso.
La energía siguió creciendo cuando sonaron No Me Conoce, La Neverita y Si Veo a Tu Mamá, un tramo inicial con el que Benito dejó claro que el concierto sería un recorrido por sus mayores éxitos.
Después llegó Safaera, que incluyó una aparición sorpresa de Arcángel y Ñengo Flow, lo que desató la euforia en el recinto. “La noche acaba de empezar. Sé que ustedes tienen mucha energía todavía y quiero que eso se note en esta canción”, dijo el cantante antes de lanzar Dakiti y Tití Me Preguntó.
El tono cambió poco después cuando Bad Bunny tomó el micrófono. “Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón”, explicó el puertorriqueño mientras sonaban los primeros acordes de Yonaguni.
El título alude a una pequeña isla japonesa situada en el extremo occidental del país, y la canción incluye un tramo final en japonés que el público conocía palabra por palabra. En ese momento, el artista dejó el micrófono, abrió los brazos hacia el cielo y escuchó cómo los asistentes terminaban la letra.
El concierto volvió entonces al pulso del reguetón con Callaíta. Al ritmo de los tambores, el cantante se quitó el chaleco y lo lanzó al público antes de cambiarlo por un esmoquin cuyo reverso mostraba, con brillantes, los kanjis de la ciudad de Tokio.
La siguiente sorpresa llegó con una versión de Mía, reinterpretada en exclusiva en la capital japonesa y acompañada por tambores, timbales, bongós y otros instrumentos de percusión que transformaron la melodía en una mezcla de salsa y ritmo latino.
“Ya bailamos reguetón toda la noche, ahora toca un poco de salsa”, dijo Benito antes de pedir al público que mostrara “sus mejores pasos”.
“Tokio baila sin miedo”, añadió el artista mientras acercaba el micrófono a los fans que llenaban el recinto. Más tarde llegó Nueva York, su canción más reciente en alcanzar el billón de reproducciones.
El concierto, de una hora y media, parecía acercarse a su final cuando el cantante lanzó un aviso: “Ya se acabó”, advirtió el puertorriqueño. Sin embargo, el público sabía que aún quedaba una última canción.
La melodía final fue Debí Tirar Más Fotos, tema que da nombre a su último álbum, con el que el artista ha rendido homenaje a la cultura de su Puerto Rico natal y que recientemente le valió el Grammy a mejor álbum del año, el primero concedido a una producción íntegramente en español.
“Son ustedes los que me trajeron a Japón, algo que nunca imaginé”, dijo el cantante antes de pedir al público una última cosa: “Dejen los móviles y disfruten, porque como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno tiene que amar lo más que pueda”, concluyó mientras las luces se apagaban para cerrar una noche memorable en Tokio.