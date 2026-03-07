  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Última oportunidad para ver a Air Supply en Tegucigalpa esta noche

Air Supply se presenta hoy en Tegucigalpa. Conozca precios de los boletos y dónde comprarlos para el concierto en el Coliseo Nacional de Ingenieros.

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 09:11 -
  • Redacción web
Última oportunidad para ver a Air Supply en Tegucigalpa esta noche

Russell Hitchcock y Graham Russell

Foto Instagram

La legendaria banda australiana Air Supply, ícono de la música romántica de los años 80, se presenta este sábado 7 de marzo de 2026 en el Coliseo Nacional de Ingenieros, en Tegucigalpa.

El dúo integrado por Russell Hitchcock y Graham Russell promete una noche marcada por las baladas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Precios de boletos

EXP BAC Plus: L6,119 (con descuento BAC: L5,507)

Experiencia BAC: L5,201 (con descuento BAC: L4,681)

Amantes de Air Supply: L3,977 (con descuento BAC: L3,580)

General: L1,836 (con descuento BAC: L1,652)

El descuento aplica para clientes BAC, según información publicada por la boletera eticket.

Puntos de venta

Sitio web: www.eticket.hn

Kioscos: Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza San Pedro Sula y Metromall Tegucigalpa.

Los organizadores del evento informan que quedan los últimos boletos disponibles, por lo que recomiendan adquirirlos con anticipación para asegurar un lugar en el concierto.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Air Supply continúa realizando giras internacionales y este sábado se presentará en Honduras parte de su repertorio romántico más reconocido.

Air Supply en Honduras: fecha, lugar y precios del concierto 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias