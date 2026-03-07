Última oportunidad para ver a Air Supply en Tegucigalpa esta noche

La legendaria banda australiana Air Supply, ícono de la música romántica de los años 80, se presenta este sábado 7 de marzo de 2026 en el Coliseo Nacional de Ingenieros, en Tegucigalpa.

El dúo integrado por Russell Hitchcock y Graham Russell promete una noche marcada por las baladas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Precios de boletos

EXP BAC Plus: L6,119 (con descuento BAC: L5,507)

Experiencia BAC: L5,201 (con descuento BAC: L4,681)

Amantes de Air Supply: L3,977 (con descuento BAC: L3,580)

General: L1,836 (con descuento BAC: L1,652)

El descuento aplica para clientes BAC, según información publicada por la boletera eticket.

Puntos de venta

Sitio web: www.eticket.hn

Kioscos: Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza San Pedro Sula y Metromall Tegucigalpa.

Los organizadores del evento informan que quedan los últimos boletos disponibles, por lo que recomiendan adquirirlos con anticipación para asegurar un lugar en el concierto.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Air Supply continúa realizando giras internacionales y este sábado se presentará en Honduras parte de su repertorio romántico más reconocido.