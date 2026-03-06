Britney Spears se siente "devastada" tras su arresto en Los Ángeles

Britney Spears teme el peor escenario posible tras su impactante arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, el pasado miércoles.
"Ella está devastada", declaró una fuente cercana a la princesa del pop en exclusiva a Page Six, señalando que el encuentro "la ha dejado muerta de miedo".
"Britney sabe que tiene que afrontar las consecuencias, sean cuales sean", dijeron, señalando que su círculo íntimo "solo reza para que sea rehabilitación y no cárcel".
La fuente también explica que la cantante de "Piece of Me" "sabe que lo sucedido es muy, muy malo y que tiene el potencial de afectar no solo su vida, sino también la de todos los que la rodean, especialmente a sus hijos", Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.
Se siente muy arrepentida por lo sucedido
Sus allegados agregaron: "Siente un profundo arrepentimiento por lo sucedido".
La fuente señaló que "lo último que quiere es ir a la cárcel" y alegó que la cantante de "Stronger" "no tiene a nadie a quien culpar más que a sí misma. Y es muy consciente de ello".
Mientras Spears, de 44 años, contempla la posibilidad de pasar un tiempo en prisión, una fuente informó al sitio Page Six que "su entorno está trabajando en un plan".
"Les gustaría mucho ingresarla en un centro de tratamiento para que tenga el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse y encaminarse. Sería una desintoxicación médica", comentó la fuente.
"No se trata de que vuelva al trabajo, se trata de que Britney viva una vida plena y saludable con sus hijos y su familia. Esa es su prioridad ahora mismo. Solo quiere ser una buena madre y ser feliz", agregó el informante.
De igual manera, compartió que sus hijos "están con ella ahora mismo" mientras enfrenta las consecuencias, sean cuales sean.
"La quieren, quieren apoyarla y solo quieren que se sienta mejor", dijo la fuente. Explican que "todos están esperando a ver qué revelan las pruebas" de lo encontrado en su automóvil.
Hasta el momento, la cantante estadounidense no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido.