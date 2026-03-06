Britney Spears se siente "devastada" tras su arresto en Los Ángeles

Estados Unidos.

Britney Spears teme el peor escenario posible tras su impactante arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, el pasado miércoles.

"Ella está devastada", declaró una fuente cercana a la princesa del pop en exclusiva a Page Six, señalando que el encuentro "la ha dejado muerta de miedo".

"Britney sabe que tiene que afrontar las consecuencias, sean cuales sean", dijeron, señalando que su círculo íntimo "solo reza para que sea rehabilitación y no cárcel".

La fuente también explica que la cantante de "Piece of Me" "sabe que lo sucedido es muy, muy malo y que tiene el potencial de afectar no solo su vida, sino también la de todos los que la rodean, especialmente a sus hijos", Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.