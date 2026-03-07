Gobierno asumirá el 50 % del costo de algunos combustibles ante alza internacional

Tegucigalpa, Honduras.

Según un comunicado oficial de la Presidencia, el precio internacional del barril de petróleo ha registrado un aumento del 36% en los últimos días, al pasar de 67.02 a 91.24 dólares, lo que ha generado presiones en los precios de los derivados del petróleo a nivel mundial.

El Gobierno de Honduras anunció este sábado la implementación de un " apoyo temporal" para amortiguar el incremento en los precios de los combustibles, como respuesta al alza internacional del petróleo provocada por el conflicto en el Medio Oriente .

Ante este escenario, las autoridades hondureñas informaron que asumirán el 50% del aumento en algunos combustibles, con el objetivo de reducir el impacto en la economía de los hogares y en las actividades productivas del país.

De acuerdo con el anuncio, la gasolina regular registrará un incremento de 4.28 lempiras por galón, pero el Gobierno cubrirá la mitad de ese aumento, equivalente a 2.14 lempiras por galón.

En el caso del diésel, el ajuste será de 6.61 lempiras por galón, de los cuales el Estado asumirá 3.305 lempiras, lo que representa también el 50% del incremento.

Las autoridades indicaron que esta medida entrará en vigor a partir del 9 de marzo de 2026, debido al impacto que la situación internacional tendrá en la estructura de precios de los combustibles en el país.

El Ejecutivo señaló que el objetivo de esta decisión es proteger la economía de las familias hondureñas y preservar la estabilidad económica, mientras se monitorea la evolución del conflicto internacional que ha provocado el aumento en los precios del petróleo.