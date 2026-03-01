Ahdippe aclara que alza de precios en los combustibles es por factores internacionales

Tegucigalpa, Honduras.

La representante de la Ahdippe, Sarahí Silva , llamó a la población a "mantener la calma", ya que se trata de un escenario de volatilidad externa.

La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo ( Ahdippe ) explicó que el aumento del precio en los combustibles en el país es debido a factores internacionales y geopolíticos.

Silva dijo que "el tema geopolítico está marcando nuevamente los precios hacia el alza, derivado de que no hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos".

Detalló que el primer punto clave es la tensión geopolítica en Oriente Medio, que genera "primas de riesgo" en el mercado y eleva el precio del crudo Brent, referencia para Centroamérica.

"Lo que hay aquí es un riesgo en el mercado internacional que impulsa los precios hacia el alza y que lamentablemente Honduras tiene que afrontarlo en los precios locales", expresó.

El segundo factor son los ajustes fiscales y la presión por la deuda pública en la región, que limitan la capacidad de reducir impuestos o ampliar subsidios, impidiendo que cualquier baja internacional se refleje completamente en la bomba.

Además, los ajustes Fiscales y Deuda Pública: Según informes delFondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas regionales, de los países de América Latina que enfrentan niveles altos de deuda pública.

El tercer elemento es la dependencia total de importaciones, ya que Honduras no es productor de petróleo y está sujeta al precio del barril, los costos de refinación en Estados Unidos y la variación del dólar