Marathón vs Olimpia, EN VIVO: ¡Hoy se juega el clásico! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

La emoción de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras continúa este domingo 1 de marzo con uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico entre Marathón y Olimpia, que se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal a partir de las 3:00 de la tarde.

El conjunto verdolaga afronta este compromiso con la presión de reencontrarse con el triunfo luego de su inesperada derrota 2-1 en casa frente a Génesis PN, resultado que dejó muchas dudas en su funcionamiento. Con 8 puntos en ocho jornadas, el decano ha caído hasta la sexta posición y comienza a sentir la necesidad de sumar con urgencia para no quedar rezagado en la pelea por los puestos de liguilla.

El técnico Pabló Lavallén sabe que el margen de error se reduce y que un clásico en casa representa la oportunidad perfecta para cambiar la dinámica y reconciliarse con su afición. El Monstruo se reencuentra con los Albos luego de la final disputada en la primera semana de enero, serie que terminó con el León como campeón.