Matan a dos expolicías en la aldea Corozal, La Ceiba

Dos expolicías fueron asesinados a tiros en la aldea Corozal de La Ceiba. La DPI investiga el móvil del doble crimen.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Issaí Tercero Fernández, de 33 años, y Manuel Grijalva Romero.

 Foto: cortesía
La Ceiba, Honduras.

Dos expolicías fueron asesinados la noche del sábado 28 de febrero en la aldea Corozal, en esta ciudad del litoral atlántico.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Issaí Tercero Fernández, de 33 años, y Manuel Grijalva Romero. De acuerdo con informes preliminares, ambos se encontraban departiendo en el patio de una vivienda cuando un sujeto desconocido irrumpió por la parte trasera del inmueble y les disparó en repetidas ocasiones.

Según la información recabada en la escena, el atacante se movilizaba en una motocicleta. Tras aproximarse por la espalda de las víctimas y abrir fuego, huyó del lugar con rumbo desconocido.

Se confirmó que los ahora fallecidos estuvieron asignados a la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1), con sede en La Ceiba.

Uno de ellos también se desempeñó como agente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Al momento del ataque, ambos se encontraban en condición de retiro y ya no formaban parte de la institución policial.

Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían establecido un móvil claro sobre el doble homicidio.

Los cuerpos quedaron en el lugar a la espera del levantamiento legal. El caso permanece bajo investigación.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

