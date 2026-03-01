Matan a dos expolicías en la aldea Corozal, La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

Dos expolicías fueron asesinados la noche del sábado 28 de febrero en la aldea Corozal, en esta ciudad del litoral atlántico.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Issaí Tercero Fernández, de 33 años, y Manuel Grijalva Romero. De acuerdo con informes preliminares, ambos se encontraban departiendo en el patio de una vivienda cuando un sujeto desconocido irrumpió por la parte trasera del inmueble y les disparó en repetidas ocasiones.

Según la información recabada en la escena, el atacante se movilizaba en una motocicleta. Tras aproximarse por la espalda de las víctimas y abrir fuego, huyó del lugar con rumbo desconocido.