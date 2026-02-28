Caen dos presuntos miembros del “Cartel del Diablo” por delito de extorsión

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la detención de dos hombres, señalados como supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo” en la carretera principal del municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.
Según detalles policiales, los dos hombres son vinculados por su presunta participación en el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Los detenidos fueron identificados como Florentino López Sánchez y Eylin Antonio Sánchez.
De acuerdo con el reporte oficial, ambos ciudadanos fueron requeridos mediante labores de seguimiento e inteligencia, tras ser considerados sospechosos del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido.
Las autoridades indicaron que los imputados serán puestos a la orden de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), instancia que continuará con el proceso legal correspondiente conforme a la ley.