Caen dos presuntos miembros del “Cartel del Diablo” por delito de extorsión

Intibucá, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la detención de dos hombres, señalados como supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo” en la carretera principal del municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá.

Según detalles policiales, los dos hombres son vinculados por su presunta participación en el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.