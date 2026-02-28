Caen acusados de secuestrar a abuela de 92 años en Olanchito; exigían L3 millones

OLANCHITO, YORO

De acuerdo con el informe policial, las acciones operativas e investigaciones de inteligencia permitieron ubicar y detener a los sospechosos en el barrio Mejía de la ciudad de La Ceiba , tras un intenso despliegue policial.

Equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos individuos señalados como responsables del secuestro de una adulta mayor en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, por cuya liberación exigían el pago de tres millones de lempiras.

El secuestro ocurrió en la aldea La Carbonera, en el municipio de Olanchito, donde la víctima, una mujer de 92 años, permanecía privada de libertad mientras los implicados exigían el pago de 3,000,000 de lempiras a cambio de su liberación.

Las autoridades identificaron a uno de los capturados como Selvin Antonio Soto, de 31 años, conocido con el alias “Bito”, quien laboraba como guardia de seguridad.

Según las investigaciones, su participación dentro del hecho criminal consistía en desempeñarse como cuidador de la víctima durante el tiempo que permaneció en cautiverio.

El segundo detenido responde al nombre de Selvin Yamir Vallecillo Santos, de 32 años, alias “El Mexicano”, quien se desempeñaba como jornalero y también habría tenido funciones de vigilancia y custodia de la adulta mayor mientras se realizaban las exigencias económicas a sus familiares.

De acuerdo con la Policía, la intensa presión operativa ejecutada en la zona obligó a los sospechosos a dejar en libertad a la víctima. Posteriormente, intentaron huir hacia la ciudad de La Ceiba con el propósito de evadir la acción de la justicia; sin embargo, fueron ubicados y capturados por los equipos antisecuestros.

Las autoridades informaron que ambos imputados serán trasladados a San Pedro Sula, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público y de los juzgados correspondientes por los delitos de secuestro agravado, robo con violencia o intimidación y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen otros involucrados en el caso.