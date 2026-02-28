Huertos Escolares, el programa municipal que beneficia a más de 135 mil estudiantes en SPS

La municipalidad lanzó la V Edición del programa Huertos Escolares, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.
El alcalde Roberto Contreras junto a la vicealcaldesa, Maritza Soto y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain presidieron el lanzamiento que contó con la presencia de autoridades de los centros educativos y alumnado.
Durante la jornada también se realizó la premiación de los centros educativos más destacados de la IV Edición, en reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la responsabilidad ambiental de estudiantes y docentes.
Con la V Edición se beneficiará a más de 135 mil estudiantes de más de 140 centros educativos. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 20 de marzo de 2026.
Este año, igual que en los anteriores, se destacarán y premiarán la creatividad, el compromiso y el trabajo en equipo por parte de los estudiantes.
En esta nueva etapa, trabajarán en el cultivo de una variada producción agrícola que incluye tomates, chiles, berenjenas, melones, sandías, pepinos, lechugas, brócoli, coliflor, repollo y papaya, fortaleciendo sus conocimientos en siembra, cuidado y cosecha.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, expresó que como novedad se instalarán galpones en los centros educativos, donde los niños podrán criar gallinas para la producción de huevos destinados a la merienda escolar.
Añadió que se premió a las nueve escuelas ganadoras de la IV Edición de Huertos Escolares con una inversión total de 14.4 millones de lempiras para mejoras en la infraestructura de los centros educativos.
“Estamos acompañando al alcalde Roberto Contreras con esta V Edición de Huerto Escolar, el cual es un proyecto innovador que viene a sensibilizar y a fomentar a los niños a cultivar sus legumbres y frutas” dijo Karin Qubain, presidente de la CCIC.
Qubain destacó la proyección en los centros educativos, el aprendizaje y el apoyo para mejoras en infraestructura de las escuelas, jardines de niños y Centros Básicos.
Innovación y aprendizaje
Este año el programa incorporará tecnologías accesibles y modelos prácticos para fortalecer el aprendizaje y la seguridad alimentaria:
Galpones avícolas: implementación de dos modelos para aves de postura: familiares, 6 aves y escolares, 15 aves.
Además secadoras solares para deshidratación ecológica y de bajo costo para frutas, verduras y plantas aromáticas, lo que permitirá conservar alimentos con mayor seguridad.
Los encargados explicaron que se cultivarán productos innovadores: incorporación de nuevos cultivos y derivados como cacahuate y topinambur un tubérculo comestible cuya planta posee desde la raíz a la flor extraordinarias cualidades nutricionales y curativas.
Los centros educativos ya pueden inscribirse y los aspectos a evaluar incluyen iniciativa de la escuela, estética del huerto, área cultivada, nombre del huerto, etiquetado de cultivos, limpieza y mantenimiento, participación estudiantil y productos cosechados.
Este año más de 10 escuelas serán premiadas por su esfuerzo, creatividad y compromiso, reconociendo el trabajo constante de estudiantes y docentes en el cuidado y desarrollo de sus huertos.
El equipo técnico de la Gerencia Municipal de Ambiente brindará acompañamiento a los centros educativos y verificará el cumplimiento de los criterios establecidos.
El programa Huertos Escolares creció desde su implementación. El primer año se inscribieron 76 centros educativos y van 140 en el 2026 todavía están abiertas las inscripciones.
La participación estudiantil aumentó de 90 mil jóvenes en 2022 a más de 135 mil en 2026.
Premiación de la cuarta edición
En la edición del año anterior se otorgaron nueve premios para mejoras de infraestructura a los centros educativos ganadores, conforme a los resultados obtenidos en la evaluación técnica.
Jenny Carolina Santos, directora del Centro Educativo Básico Independencia de Chamelecón, quien obtuvo el primer lugar de la IV Edición, agradeció el impulsar este proyecto que beneficia a cientos de niños.
“Estamos muy contentos porque obtuvimos el primer lugar y le agradecemos a Dios porque con esto los niños aprendieron a cultivar verduras, frutas y logramos el proyecto de reparación para la escuela”, dijo Santos.
Los interesados pueden acudir a la municipalidad, o a la Gerencia de Ambiente para poder participar.
Centros educativos ganadores IV Edición
C.E.B. Independencia, Chamelecón L 2,000,000.00
C.E.B. Renacer de Sula, Cofradía L 1,900,000.00
C.E.B. Brisas del Cacao, colonia Santa Martha L 1,800,000.00
C.E.B. Pompilio Ortega, Zapotal L 1,700,000.00
C.E.P.B. Camilo Rivera Girón, Jucutuma L 1,600,000.00
C.E.B. Esteban Mendoza, colonia Modelo L 1,500,000.00
C.E.B. Yankel Rosenthal, Satélite L 1,400,000.00
C.E.B. Salomón Paredes, Santa Martha, El Merendón L 1,300,000.00
C.E.B. Héctor Pérez Estrada, Peñitas Arriba,El Merendón L 1,200,000.00