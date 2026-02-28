Huertos Escolares, el programa municipal que beneficia a más de 135 mil estudiantes en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La municipalidad lanzó la V Edición del programa Huertos Escolares, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.

El alcalde Roberto Contreras junto a la vicealcaldesa, Maritza Soto y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain presidieron el lanzamiento que contó con la presencia de autoridades de los centros educativos y alumnado.

Durante la jornada también se realizó la premiación de los centros educativos más destacados de la IV Edición, en reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la responsabilidad ambiental de estudiantes y docentes.

Con la V Edición se beneficiará a más de 135 mil estudiantes de más de 140 centros educativos. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 20 de marzo de 2026.

Este año, igual que en los anteriores, se destacarán y premiarán la creatividad, el compromiso y el trabajo en equipo por parte de los estudiantes.

En esta nueva etapa, trabajarán en el cultivo de una variada producción agrícola que incluye tomates, chiles, berenjenas, melones, sandías, pepinos, lechugas, brócoli, coliflor, repollo y papaya, fortaleciendo sus conocimientos en siembra, cuidado y cosecha.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, expresó que como novedad se instalarán galpones en los centros educativos, donde los niños podrán criar gallinas para la producción de huevos destinados a la merienda escolar.

Añadió que se premió a las nueve escuelas ganadoras de la IV Edición de Huertos Escolares con una inversión total de 14.4 millones de lempiras para mejoras en la infraestructura de los centros educativos.

“Estamos acompañando al alcalde Roberto Contreras con esta V Edición de Huerto Escolar, el cual es un proyecto innovador que viene a sensibilizar y a fomentar a los niños a cultivar sus legumbres y frutas” dijo Karin Qubain, presidente de la CCIC.

Qubain destacó la proyección en los centros educativos, el aprendizaje y el apoyo para mejoras en infraestructura de las escuelas, jardines de niños y Centros Básicos.