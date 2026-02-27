Sampedranos ya pueden beneficiarse con la amnistía municipal

Los sampedranos ya pueden acogerse a la amnistía municipal aprobada por el Congreso Nacional y ponerse al día con sus tributos, anunciaron las autoridades municipales. El beneficio finaliza el 13 de mayo.
El Congreso Nacional aprobó un nuevo paquete de amnistía tributaria municipal contenido en el decreto 7-2026 y se publicó el 13 de febrero de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta.
El decreto establece conceder, por un término de tres meses a partir de la publicación del presente Decreto, amnistía tributaria municipal en todas las municipalidades del país.
Se aplica en el pago de las multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobretasas y cualquier otro tipo de recargos ocasionados por mora, que por vía administrativa o judicial esté acumulada al 31 de diciembre de 2025, en el pago de todos los tributos, tasas y contribuciones municipales.
Las personas naturales o jurídicas pueden enterar el pago de sus tributos libres de cargos por mora en el período de vigencia de la presente amnistía de conformidad con lo establecido en la misma, pudiendo la Municipalidad establecer planes de pago que se extiendan fuera del período de vigencia de este Decreto.
La amnistía aplica a los tributos de Servicios Públicos, Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal Municipal, Publicidad y Mobiliario Urbano, Contribución por Mejoras y Permiso de Construcción.
Cómo pagar desde la comodidad del hogar
El decreto fue aprobado con el objetivo de brindar a los contribuyentes un alivio económico en sus finanzas y permitirles ponerse al día con sus pagos sin la imposición de multas, recargos o intereses.
La amnistía estará vigente por un período de tres meses, contados a partir de la publicación del decreto, 13 de febrero, y cubre multas, recargos, intereses, sobretasas y cualquier otro cargo generado por mora acumulada al 31 de diciembre de 2025.
La administración municipal de San Pedro Sula puso a disposición de los ciudadanos la plataforma digital de pagos, donde pueden consultar saldos, emitir recibos y realizar pagos en línea.
Los contribuyentes deben ingresar al sitio web www.sanpedrosula.hn/recibos/ para generar sus recibos y cancelar los impuestos municipales.
Erika Fuentes, directora de la Dirección Técnica de Ingresos de la Municipalidad de San Pedro Sula, expresó que la amnistía también beneficia a los contribuyentes que mantienen convenios de pago.
La funcionaria hizo un llamado a los contribuyentes para que se aboquen a las oficinas ubicadas en Mall Galerías del Valle y aprovechen el período de amnistía para regularizar sus tributos.
Añadió que los contribuyentes pueden obtener un descuento del 10% por pronto pago en los impuestos de Servicios Públicos e Impuesto Personal Municipal.
Fuentes indicó que las obras que se ejecutan en la ciudad son posibles gracias al esfuerzo de los contribuyentes por mantenerse al día con sus obligaciones tributarias.
El gerente de Finanzas, Germán Rosa, explicó que la amnistía dura tres meses y finaliza el 13 de mayo, de acuerdo al decreto aprobado por el Congreso Nacional.
"El llamado es para aprovechar el beneficio, pues pueden pagar recargos e intereses".