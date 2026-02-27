Sampedranos ya pueden beneficiarse con la amnistía municipal

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos ya pueden acogerse a la amnistía municipal aprobada por el Congreso Nacional y ponerse al día con sus tributos, anunciaron las autoridades municipales. El beneficio finaliza el 13 de mayo.

El Congreso Nacional aprobó un nuevo paquete de amnistía tributaria municipal contenido en el decreto 7-2026 y se publicó el 13 de febrero de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta.

El decreto establece conceder, por un término de tres meses a partir de la publicación del presente Decreto, amnistía tributaria municipal en todas las municipalidades del país.

Se aplica en el pago de las multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobretasas y cualquier otro tipo de recargos ocasionados por mora, que por vía administrativa o judicial esté acumulada al 31 de diciembre de 2025, en el pago de todos los tributos, tasas y contribuciones municipales.

Las personas naturales o jurídicas pueden enterar el pago de sus tributos libres de cargos por mora en el período de vigencia de la presente amnistía de conformidad con lo establecido en la misma, pudiendo la Municipalidad establecer planes de pago que se extiendan fuera del período de vigencia de este Decreto.

La amnistía aplica a los tributos de Servicios Públicos, Bienes Inmuebles, Industria, Comercio y Servicios, Impuesto Personal Municipal, Publicidad y Mobiliario Urbano, Contribución por Mejoras y Permiso de Construcción.