Bodas de Caná 2026 reunirá a más de 2,000 parejas en SPS

San Pedro Sula volverá a ser el escenario de una de las ceremonias colectivas más grandes del país: la V edición de Bodas de Caná.
El evento que se realiza por quinta vez en la capital industrial proyecta unir en matrimonio civil y religioso a más de 2,000 parejas, en un evento organizado por la Municipalidad y apoyado por las iglesias para promover la integración y el fortalecimiento familiar.
El lanzamiento fue encabezado por Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, y representantes de iglesias católica, evangélica, mormona y otras congregaciones.
Las ceremonias religiosas se realizarán en sus respectivos templos y los matrimonios civiles en la Municipalidad de San Pedro Sula, como se ha venido haciendo
Por quinto año consecutivo, la ciudad desarrollará este programa, que se ha consolidado como uno de los proyectos sociales insignia de la actual administración municipal.
Las parejas interesadas podrán formalizar su unión pagando únicamente el costo simbólico de un lempira.
Fechas y proceso
El 1 de junio comenzará la recepción de documentos; el 3 de agosto iniciarán las bodas civiles en la Plaza de las Banderas y el 26 de septiembre se celebrarán las ceremonias religiosas en los templos de cada congregación participante, incluida la Iglesia de Cristo Ebenezer.
Además, la empresa privada respaldará la actividad con la donación de premios valorados en más de un millón de lempiras, entre ellos televisores, muebles, un automóvil y una casa.
Los interesados pueden llamar al teléfono (+504) 9529-1106, ingresar a www.bodascanahn.com o acudir a la Secretaría Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, señaló que la iniciativa trasciende el trámite legal, no solo un compromiso social y espiritual que promueve la estabilidad familiar y el fortalecimiento de valores en la sociedad.
“Como alcalde he entendido que no son los edificios, ni son los puentes, ni son las grandes carreteras las que hacen grande a una ciudad; la sociedad se hace grande con la fortaleza del matrimonio, la unión familiar”, indicó.
Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, expresó que es un privilegio como iglesia evangélica. "Nos honra que puedan pensar en nosotros para este evento y como confraternidad evangélica estamos dispuestos a apoyar al cien por ciento”, dijo.
Por su parte, el padre Fredy Valdivieso, representante de la Iglesia católica, explica que están abiertos para apoyar este gran proyecto que ya han venido realizando. "Es sumamente importante para nuestra sociedad; la familia es la célula fundamental y principal de una sociedad”, aseguró.
Igualmente, Marvin Iván Palomo, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, señala que los pueblos y las naciones que se enfocan en seguir el orden de Dios son pueblos y naciones que prosperan. "La familia es una organización fundamental para que no haya niños en la calle. Como iglesia estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa, dijo.
También respaldaron la iniciativa Misael Argeñal, del Ministerio Internacional La Cosecha; Germán Alonso Ponce, representante de la Iglesia de Cristo Ebenezer; Ever Vázquez, presidente de la Asociación Noroccidental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; y Keila de Castellanos, representante del Ministerio Avivamiento Kairos.
En la primera edición se inscribieron 712 parejas; en la segunda participaron 1,354 de Honduras, México, Guatemala y El Salvador; en la tercera fueron 1,015 y en la cuarta más de 2,000 parejas.
REQUISITOS PARA LOS HONDUREÑOS
- Constancia de soltería de cada contrayente. Con 3 meses de vigencia. (Trámite personal, extendida por el Registro Nacional de las Personas, RNP). Solicitar en su lugar natal.
- Constancia de parentesco de cada contrayente. Con 3 meses de vigencia. (Extendida por el Registro Nacional de las Personas, RNP), personas inscritas en San Pedro Sula, deben adjuntar Declaración Jurada y Solicitud de constancia de parentesco. Solicitar en su lugar natal.
- Constancia de antecedentes penales de cada contrayente, específicamente para matrimonio, por un valor de L150.00 (Trámite personal extendido por el Juzgado); menores de 25 años NO pagan antecedentes.
- Derecho al matrimonio. (Extendida por la municipalidad). Valor: Ll por la Boda de Caná).
- Constancia de charla prematrimonial (extendida por la municipalidad). Valor: Gratis por la boda de Cana).
- Copia de tarjeta de identidad actual de ambos contrayentes.
-Copia de tarjeta de identidad actual de dos testigos. (Ambos deben ser mayores de 21 años; ambos testigos deben estar presentes el día de la ceremonia).
- Partida de nacimiento de ambos contrayentes. Parejas que ya están casadas por lo civil: presentar acta de matrimonio para casarse por la iglesia.
- Tarjeta de salud (opcional).
REQUISITOS PARA EXTRANJEROS
- Constancia de soltería de cada contrayente. Con apostille, traducida al idioma Español con apostille.
- Antecedentes penales con apostille. Traducido al idioma Español con apostille.
- Fotocopia del pasaporte.
-Partida de nacimiento.
Los interesados pueden comunicarse al 95291106