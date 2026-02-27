Bodas de Caná 2026 reunirá a más de 2,000 parejas en SPS

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula volverá a ser el escenario de una de las ceremonias colectivas más grandes del país: la V edición de Bodas de Caná. El evento que se realiza por quinta vez en la capital industrial proyecta unir en matrimonio civil y religioso a más de 2,000 parejas, en un evento organizado por la Municipalidad y apoyado por las iglesias para promover la integración y el fortalecimiento familiar. El lanzamiento fue encabezado por Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, y representantes de iglesias católica, evangélica, mormona y otras congregaciones. Las ceremonias religiosas se realizarán en sus respectivos templos y los matrimonios civiles en la Municipalidad de San Pedro Sula, como se ha venido haciendo Por quinto año consecutivo, la ciudad desarrollará este programa, que se ha consolidado como uno de los proyectos sociales insignia de la actual administración municipal. Las parejas interesadas podrán formalizar su unión pagando únicamente el costo simbólico de un lempira.

Fechas y proceso

El 1 de junio comenzará la recepción de documentos; el 3 de agosto iniciarán las bodas civiles en la Plaza de las Banderas y el 26 de septiembre se celebrarán las ceremonias religiosas en los templos de cada congregación participante, incluida la Iglesia de Cristo Ebenezer. Además, la empresa privada respaldará la actividad con la donación de premios valorados en más de un millón de lempiras, entre ellos televisores, muebles, un automóvil y una casa. Los interesados pueden llamar al teléfono (+504) 9529-1106, ingresar a www.bodascanahn.com o acudir a la Secretaría Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, señaló que la iniciativa trasciende el trámite legal, no solo un compromiso social y espiritual que promueve la estabilidad familiar y el fortalecimiento de valores en la sociedad. “Como alcalde he entendido que no son los edificios, ni son los puentes, ni son las grandes carreteras las que hacen grande a una ciudad; la sociedad se hace grande con la fortaleza del matrimonio, la unión familiar”, indicó.