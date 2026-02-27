Oficial: Federación anuncia al nuevo técnico de Honduras; ¡un europeo!

Tegucigalpa, Honduras.

¡YA TENEMOS ENTRENADOR! La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial este viernes 27 de febrero al nuevo técnico de la Selección Nacional. Se trata del entrenador español José Francisco Molina. Luego de una larga espera tras el fracaso en la eliminación rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con Reinaldo Rueda, la Bicolor ya tiene nuevo timonel y lo hace pensando en el proceso para la Copa del Mundo del 2030. Francis Hernández, director deportivo español de las selecciones de Honduras, eligió al estratega europeo que llega en un momento clave para el fútbol hondureño, con el objetivo de reconstruir una base competitiva, potenciar el talento joven y devolverle protagonismo a la Bicolor en el área de Concacaf.

Su nombramiento representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo. Durante estas últimas semanas se manejaron como opciones a Santi Denia y Jesús Casas, técnicos españoles con experiencia en el fútbol europeo . Y en las últimas horas tomó fuerza el nombre del español Pablo Amo, sin embargo finalmente se decantaron por José Francisco Molina. "La Federación de Fútbol de Honduras anuncia oficialmente la contratación de José Francisco Molina como nuevo seleccionador Nacional. Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra Selección Nacional", expuso la Federación en un comunicado.

PROYECTO A LARGO PLAZO

La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030. El nuevo técnico tendrá la responsabilidad de consolidar una identidad futbolística, fortalecer el recambio generacional y competir con firmeza en torneos regionales previos al inicio de la eliminatoria mundialista. El proceso hacia la Copa del Mundo será exigente. Honduras buscará regresar a una cita mundialista tras sus participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y para ello necesitará estabilidad, planificación y rendimiento sostenido. José Francisco Molina asumirá el desafío de recuperar la confianza del aficionado hondureño, que exige resultados y una selección competitiva. Además, deberá trabajar de la mano con la liga local y los legionarios para conformar un plantel equilibrado entre experiencia y juventud.

¿QUIÉN ES JOSÉ FRANCISCO MOLINA?