Oficial: Federación anuncia al nuevo técnico de Honduras; ¡un europeo!

¡YA TENEMOS ENTRENADOR! La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial este viernes 27 de febrero al nuevo técnico de la Selección Nacional. Se trata del entrenador español José Francisco Molina.
Luego de una larga espera tras el fracaso en la eliminación rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con Reinaldo Rueda, la Bicolor ya tiene nuevo timonel y lo hace pensando en el proceso para la Copa del Mundo del 2030.
Francis Hernández, director deportivo español de las selecciones de Honduras, eligió al estratega europeo que llega en un momento clave para el fútbol hondureño, con el objetivo de reconstruir una base competitiva, potenciar el talento joven y devolverle protagonismo a la Bicolor en el área de Concacaf.
Su nombramiento representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo.
Durante estas últimas semanas se manejaron como opciones a Santi Denia y Jesús Casas, técnicos españoles con experiencia en el fútbol europeo . Y en las últimas horas tomó fuerza el nombre del español Pablo Amo, sin embargo finalmente se decantaron por José Francisco Molina.
"La Federación de Fútbol de Honduras anuncia oficialmente la contratación de José Francisco Molina como nuevo seleccionador Nacional. Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra Selección Nacional", expuso la Federación en un comunicado.
PROYECTO A LARGO PLAZO
La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030.
El nuevo técnico tendrá la responsabilidad de consolidar una identidad futbolística, fortalecer el recambio generacional y competir con firmeza en torneos regionales previos al inicio de la eliminatoria mundialista.
El proceso hacia la Copa del Mundo será exigente. Honduras buscará regresar a una cita mundialista tras sus participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y para ello necesitará estabilidad, planificación y rendimiento sostenido.
José Francisco Molina asumirá el desafío de recuperar la confianza del aficionado hondureño, que exige resultados y una selección competitiva. Además, deberá trabajar de la mano con la liga local y los legionarios para conformar un plantel equilibrado entre experiencia y juventud.
¿QUIÉN ES JOSÉ FRANCISCO MOLINA?
José Francisco Molina es un exfutbolista y entrenador de fútbol español nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España. Durante su carrera como jugador se desempeñó como portero profesional, destacándose en clubes de primer nivel de España como Atlético de Madrid, donde ganó la Liga Española y la Copa del Rey, así como en equipos como Villarreal CF, Deportivo La Coruña y Levante UD antes de retirarse al final de su carrera profesional.
Tras su retiro, Molina inició una carrera como técnico. Comenzó en 2009 dirigiendo equipos de categorías inferiores y filiales en España, incluyendo al Villarreal C y posteriormente al primer equipo del Villarreal. Desde entonces, ha entrenado en varios clubes y ligas internacionales, ganando experiencias valiosas en Asia y América.
Además de su experiencia como entrenador de clubes, Molina también se desempeñó como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ocupando ese cargo entre 2018 y 2022, supervisando aspectos técnicos del fútbol español a nivel general.
Más recientemente, en junio de 2024 fue nombrado como director técnico del Mohun Bagan Super Giant en la Indian Super League, uno de los clubes más importantes de la liga india, donde busca aplicar su amplia experiencia internacional tanto en la dirección técnica como en la gestión deportiva.
Molina combina su trayectoria como jugador de alto nivel con una carrera como entrenador y gestor deportivo que lo ha llevado a trabajar en diferentes escenarios del fútbol mundial, destacando su versatilidad y conocimiento del juego desde diversas perspectivas.
La Selección de Honduras tiene confirmado un partido amisto dentro de la fecha FIFA de marzo, será el 31. El enfrentamiento es contra Perú en la ciudad de Leganés, España.
Francis Hernández, director deportivo de las selecciones de Honduras, también tuvo en las radas a los técnicos españoles Santi Denia, Jesús Casas, Pablo Amo y al argentino Pedro Troglio.