Jorge “Ñangui” Cardona se pronuncia antes de su regreso a Honduras Progreso

"Ñangui" ya de 40 años de edad volvió a Honduras Progreso luego de estar viviendo en Estados Unidos y jugar burocráticamente, pero decidió regresar con el objetivo de ascender nuevamente al conjunto arrocero y ponerle fin a su carrera.

Tras el buen inicio y el buen plantel conformado, los progreseños tienen la ilusión de volver a la primera división del fútbol hondureño, donde marcaron un precedente logrando levantar un título de liga y consiguiendo un subcampeonato. Y para la misión de conseguir el ascenso, trajeron de regreso a Jorge "Ñangui" Cardona.

Honduras Progreso vive un dulce momento en este arranque de la Liga de Ascenso de Honduras, los dirigidos por Rommel Andrade marchan en la primera posición del certamen luego de derrotar 2-1 a Estrella FC en la pasada fecha del torneo. Cerrarán la primera vuelta enfrentando al Tela FC.

Diario La Prensa charló con Jorge Cardona sobre su retorno al fútbol hondureño, en el que reveló una triste verdad en su carrera en la que prefirió irse para Estados Unidos para dedicarse a otros trabajos y su objetivo por el cual fichó por Honduras Progreso.

"Me siento bien, las terapias y el fortalecimiento del brazo me han ayudado mucho", mencionó tras su recuperación luego de recibir un violento machetazo el año pasado.

ENTREVISTA COMPLETA

¿Cómo se siente al volver nuevamente al terreno de juego y poder practicar fútbol profesionalmente?

Muy contento por esta oportunidad que me han brindado ahora. Sé que ya no corremos lo que corríamos antes, pero estoy muy contento, la verdad. Toca devolver la confianza en la cancha.

Se recuerda aquel título con Edwin León cuando lo levantaron en Honduras Progreso ante Motagua. ¿Qué significa reencontrarse con él?

Claro, bonito, muy contento de volverme a encontrar con Edwin León. Sabemos que el presidente nos dio la oportunidad de venir a formar parte del equipo y estamos trabajando para aprovecharla y aportar un poco.

Ya siendo campeón de Liga Nacional, ¿qué se le dice a los nuevos muchachos sobre la misión de ascender y volver a lo más alto?

Que no bajen los brazos, que no pierdan las esperanzas, porque las esperanzas son lo último que se pierde. Vamos por buen camino, ya llevamos nueve puntos en tres partidos ganados. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y debemos seguir trabajando fuerte.

¿Qué es lo que más recuerda de aquel título con Honduras Progreso? La afición. Fue un espectáculo, una pieza fundamental para ese equipo campeón. Luego mi familia y estaré agradecido con Dios, porque fue un título muy importante. La afición fue clave en ese logro.

Después de ser referente en Honduras Progreso, dio el paso a Marathón. ¿Qué diferencia sintió?

Trabajaba igual que en Honduras Progreso, pero en Marathón había más disciplina con la alimentación. Allá me cuidaba más en ese aspecto. Antes comía chuleta con tajadas y ya en Marathón no lo hacíamos.

¿Por qué cree que no se le dieron las cosas en Marathón?

Creo que fue decisión del entrenador, porque yo trabajaba full, a tope con todos. No sé qué pasó con él.

¿Fue un error salir de Honduras Progreso en ese momento?

No, claro que no. Lo tomo como un aprendizaje y estoy agradecido con Marathón por la oportunidad.

Después del accidente, ¿cómo ha sido la recuperación?

Muy buena gracias a Dios, que es el médico principal. Las terapias y el fortalecimiento del brazo me han ayudado mucho. Aquí en el equipo trabajamos siempre con los implementos necesarios y somos un grupo muy bonito, enfocado en lo que queremos.

¿Se imaginaba volver a jugar profesionalmente?

La verdad no tenía esa intención, no tenía ganas de jugar. Pero ya que se me dio la oportunidad, estoy agradecido con Dios, el presidente y el cuerpo técnico, y quiero aprovecharla.

¿Por qué había perdido esas ganas?

No me sentía con ganas de jugar, ya no me motivaba. Ya no quería jugar nada más.

¿Cómo fue ese tiempo en Estados Unidos?

Creo que fue buena decisión, también en lo económico se gana muy bien allá, más que acá.

¿Cuál es la aspiración ahora como grupo y personalmente?

El grupo está enfocado en ascender al equipo con la ayuda de Dios, el cuerpo técnico y la presidencia. Vamos bien y queremos llevar al equipo a Primera.

¿Está cerca el retiro del "Ñangui"?

Sí, creo que es corto el tiempo ya. Me gustaría retirarme en primera, después de ascender con Honduras Progreso.

¿Qué mensaje le deja al grupo?

Que sigan adelante, que sigan metiendo ganas, esto apenas empieza y tienen cualidades para estar aquí. Este es un equipo campeón y merece estar en Primera.