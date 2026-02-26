Deybi Flores entra en la órbita de dos clubes de la MLS para la temporada 2026

El futuro de Deybi Flores comienza a aclararse tras su sorpresiva salida del fútbol árabe. El mediocampista hondureño rescindió su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, una decisión que generó múltiples reacciones debido a la regularidad que mantenía con el club, donde era habitual titular en el esquema del equipo.

La noticia tomó fuerza luego que distintos reportes empezaran a vincularlo nuevamente con la Major League Soccer, liga que ya conoce bien. A sus 29 años, el volante catracho estaría listo para emprender un nuevo desafío en el balompié estadounidense, tras quedar fuera de los planes del conjunto saudí en medio de un contexto deportivo complicado para la institución.

Pese a que muchos calificaron su salida como inexplicable, lo cierto es que Flores quedó como agente libre, situación que facilita su incorporación inmediata a cualquier club interesado. Su experiencia internacional y recorrido en selecciones nacionales lo convierten en una pieza atractiva dentro de un mercado que todavía se mantiene abierto.