Najar y Acosta vs Messi: Nashville arrolla al Ottawa y jugará ante Inter Miami

¡7-0! El equipo de los hondureños golearon sin piedad al Athletico Ottawa y se clasificaron a los octavos de final de la Champions de Concacaf
Tendremos representación hondureña en la Champions de Concacaf tras la clasificación a octavos de final del Nashville, club donde militan los hondureños Andy Nájar y Brayan Acosta.
El equipo estadounidense llegaba a este partido de vuelta con una ventaja cómoda (2-0) que consiguieron en Canadá con goles de Pacius y Surridge.
Sin embargo, el Nashville se tomó con mucha seriedad este encuentro y salió con varios titulares en el once inicial, incluyendo al mediocampista Brayan Acosta (jugó 77 minutos). Mientras que Andy Najar empezó en el banquillo y terminó ingresando a min 78.
SENTENECIARON LA CLASIFICACIÓN
El club dirigido por B.J Callaghan aumentó la ventaja en el marcador global en el primer tiempo con goles de A. Muyl (21') y Knight (36'), un resultado que ya era abultado para poder concretar la clasificación.
Pero los locales no bajaron los brazos en el complemento y el haitiano Woobens Pacius (55'), quien había anotado en la ida, aprovechó para poner el 3-0. Ocho minutos más tarde, Brayan Acosta asistió a Maher para el 4-0.
Pero no hay quinto malo, dicen los expertos. Nashville siguió con intensidad y en el 83' Ahmed Qasem puso el 5-0 que fue suficiente para conseguir la clasificación a la siguiente fase.
Con este goleada abrumadora, el equipo de los hondureños se medirán en los octavos de final al Inter Miami, escuadra liderada por Lionel Messi, siendo uno los posibles cruces más atractivos del certamen.