Najar y Acosta vs Messi: Nashville arrolla al Ottawa y jugará ante Inter Miami

Miami, Estados Unidos.

¡7-0! El equipo de los hondureños golearon sin piedad al Athletico Ottawa y se clasificaron a los octavos de final de la Champions de Concacaf

Tendremos representación hondureña en la Champions de Concacaf tras la clasificación a octavos de final del Nashville, club donde militan los hondureños Andy Nájar y Brayan Acosta.

El equipo estadounidense llegaba a este partido de vuelta con una ventaja cómoda (2-0) que consiguieron en Canadá con goles de Pacius y Surridge.