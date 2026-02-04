Andy Nájar toma decisión con Nashville antes de inicio de la MLS 2026

Miami, Estados Unidos.

El defensa hondureño Andy Nájar ha firmado una extensión de contrato con Nashville SC que lo mantendrá en la MLS hasta el final de la temporada 2026, con una opción adicional para 2027, según anunció oficialmente el club este miércoles 4 de febrero. La extensión llega después de una campaña sobresaliente para el lateral derecho catracho, quien se ha convertido en una pieza clave del esquema técnico de Nashville desde su llegada para la temporada 2025. Este nuevo acuerdo no solo representa la confianza del club en el defensor de 32 años, sino también un reconocimiento al impacto que ha tenido tanto en la defensa como en la ofensiva del equipo.

En su primera temporada completa con Nashville SC, Nájar participó activamente en el juego del equipo, acumulando 40 apariciones en todas las competiciones, con 3 goles y 7 asistencias, contribuciones destacadas para un defensor. Además, su rendimiento fue reconocido con una selección al MLS All-Star Game 2025, un honor que marcó su primera aparición en el equipo de las estrellas de la liga. Las cifras de la campaña 2025 reflejan cómo Andy Nájar trascendió más allá de sus labores defensivas: Un gol y 7 asistencias en la MLS 2025, empatando como uno de los defensores con más contribuciones goleadoras de la temporada. Además, con 8 contribuciones de gol (goles + asistencias), una cifra significativa para un lateral, lo que muestra su visión ofensiva y llegada al área rival. Y llegó a ser líder en asistencias dentro de su equipo en ciertos momentos, destacando su importancia en el sistema de juego de Nashville.

Para Nashville SC esta renovación no solo asegura la continuidad de un defensor sólido, sino también de un jugador con experiencia y liderazgo dentro del plantel. El presidente de operaciones deportivas del club destacó que Nájar ha sido fundamental para el éxito del equipo y que su incorporación al proyecto a largo plazo refuerza las aspiraciones del club de pelear por títulos en la MLS y competiciones regionales. Con la firma de esta extensión, Andy Nájar no solo asegura más tiempo de protagonismo en una de las ligas más competitivas de América, sino que también deja claro que su viaje en el fútbol profesional sigue escribiéndose con capítulos importantes, dentro y fuera de Honduras.

TRAYECTORIA DE ANDY NÁJAR