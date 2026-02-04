"Gracias Amapala": Marlon Wayans comparte sobre su experiencia en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El actor estadounidense Marlon Wayans, reconocido por su trabajo en clásicos de la comedia como "Scary Movie", "¿Y dónde están las rubias?", "Chiquito, pero peligroso", entre otros, compartió sobre cómo ha sido su experiencia durante su visita a Honduras. Y es que el intérprete, y ahora también empresario, arribó a Honduras para presentar su marca de puros Liga Tridente; cabe destacar que estos se producen en nuestro país. Durante varios eventos que se llevaron a cabo en la capital de Honduras, Tegucigalpa, Marlon Wayans no solo habló con los medios de comunicación sobre su nuevo proyecto, sino que también compartió tiempo con sus fans hondureños. Los catrachos compartieron en sus redes sociales fotografías junto al famoso intérprete, y Wayans también reposteó estas imágenes en sus perfiles.

Encantando con Honduras, su tierra y su gente "Lo que me trajo a Honduras es mi marca de puros, Liga Tridente, aquí es donde los enrolamos y elaboramos. Así que sentí que era lo correcto venir, conocer a la gente y ver de cerca las manos que cuidan y cultivan estas increíbles mezclas para nosotros. También quería conocer a las personas, estar en un lugar donde nunca había estado antes. Y la verdad es que tienen gente muy agradable", expresó el actor durante una conversación con la revista Estilo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Cuando se le consultó por qué había elegido Danlí como el lugar donde se realizaría la elaboración a mano de los puros de Liga Tridente, Marlon Wayans expresó: "Porque aquí crecen hojas extraordinarias. El clima aquí es maravilloso". El entrevistador también le dijo que si podía definir a Honduras en tres palabras, y con mucha seguridad, Wayans contestó: "Cálido, amable y amigable". LEA: Marlon Wayans, de la comedia al negocio de los puros Y aunque es reconocido en el ámbito actoral como un genio de la comedia, Marlon Wayans dijo que también le encanta el drama, y eso es algo que no muchos saben. "La gente cree que prefiero hacer comedia sobre el drama. Pero hago ambos igual de bien", asimismo, dijo que lo que siempre lo inspira a seguir adelante son sus hijos, y que él desea ser un buen ejemplo para ellos.

Tiempo para explorar nuestro país Pero no todo es negocios. Marlon Wayans también se tomó un tiempo para disfrutar de la belleza natural de Honduras. Tienen suelos de gran riqueza natural, pero sobre todo están las manos que cultivan cada hoja, y el cuidado que ponen en cada proceso, la gente en Honduras hace eso. Por eso decidimos producir y elaborar nuestros puros aquí. El protagonista de "50 sombras negras" publicó una fotografía donde se le ve en Amapala. "Gracias AMAPALA... “close to the plant”, escribió. Tras esto, sus seguidores hondureños le expresaron su cariño y le dieron la bienvenida al país. "Sos un genio, quédate en Honduras", "Espero te haya gustando Amapala Marlon", "Ojalá que regreses pronto gracias por visitar Honduras, te queremos y apreciamos", "Desde Amapala para el mundo, gracias por visitar nuestra isla" o "HN en la casa", son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.