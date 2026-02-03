Marlon Wayans, de la comedia al negocio de los puros

El actor estadounidense Marlon Wayans, reconocido por películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?, presentó en Honduras su nueva marca de puros premium Liga Tridente.
Elaborados en tierras hondureñas, los productos buscan posicionarse en el mercado internacional aprovechando la tradición tabacalera del país.
La marca fue lanzada el año pasado primero en Estados Unidos y ahora el actor ha viajado a Honduras para reforzar su vínculo con la industria y dar mayor visibilidad a su emprendimiento.
Gracias a su amistad con los propietarios de McAllister’s Irish Pub, Marlon Wayans ha participado en varios eventos y actividades, en los cuales ha tenido la oportunidad de compartir con sus fans hondureños y hablar sobre su proyecto personal en el mundo del tabaco premium.
Con Liga Tridente, Wayans demuestra que no es solo otra celebridad que pone su nombre en una etiqueta. En cambio, está entrando al mundo de los cigarros con una pasión genuina, artesanía de calidad y una línea de productos que refleja su legado en evolución, no solo en la comedia, sino ahora también en el tabaco.
Reacciones de los hondureños ante la visita del reconocido actor
El actor y comediante ha compartido en sus redes sociales algunos de sus momentos en tierras catrachas.
"En HONDURAS mezclando nuestro próximo cigarro @ligatridente", escribió Marlon Wayans en la descripción de su publicación.
Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores ya le han dado una cálida bienvenida al intérprete estadounidense.
"Bienvenido a mi país. Come to Roatan next", "Estoy deseando ver el tráiler de "Scary Movie 6". ¡Qué ganas de verte en vivo! Significaría muchísimo para mí si pudiera sacarme una foto y darte un abrazo", "Come to Utila", ¡¡Espero que Honduras te haya tratado bien hombre!!" o "En qué parte de Honduras, hermano? Saludos esperamos tu próximo filme", son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.
@.thekingsantos #honduras #theking@Marlon Wayans ♬ A Thousand Miles - Vanessa Carlton
Sobre el actor
Marlon Wayans es un reconocido actor, comediante, guionista y productor estadounidense, nacido el 23 de julio de 1972 en Nueva York. Es el menor de 10 hermanos de la famosa familia Wayans, una dinastía de la comedia en Hollywood.
Se ha distinguido por su versatilidad, pasando de la comedia física a roles dramáticos aclamados. Colaboró estrechamente con su hermano Shawn en éxitos como la serie The Wayans Bros y la icónica película ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks).
Recibió elogios de la crítica por su actuación en la película de culto Requiem for a Dream (Réquiem por un sueño). También protagonizó su propia comedia en NBC, titulada Marlon, que se emitió durante dos temporadas (2017-2018).