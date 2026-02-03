Marlon Wayans, de la comedia al negocio de los puros

San Pedro Sula, Honduras.

El actor estadounidense Marlon Wayans, reconocido por películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?, presentó en Honduras su nueva marca de puros premium Liga Tridente.

Elaborados en tierras hondureñas, los productos buscan posicionarse en el mercado internacional aprovechando la tradición tabacalera del país.

La marca fue lanzada el año pasado primero en Estados Unidos y ahora el actor ha viajado a Honduras para reforzar su vínculo con la industria y dar mayor visibilidad a su emprendimiento.

Gracias a su amistad con los propietarios de McAllister’s Irish Pub, Marlon Wayans ha participado en varios eventos y actividades, en los cuales ha tenido la oportunidad de compartir con sus fans hondureños y hablar sobre su proyecto personal en el mundo del tabaco premium.

Con Liga Tridente, Wayans demuestra que no es solo otra celebridad que pone su nombre en una etiqueta. En cambio, está entrando al mundo de los cigarros con una pasión genuina, artesanía de calidad y una línea de productos que refleja su legado en evolución, no solo en la comedia, sino ahora también en el tabaco.