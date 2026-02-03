¡El Amante Bandido está de regreso! Miguel Bosé confirma concierto en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

El ícono de la música en español, Miguel Bosé, vuelve a Honduras con su gira "Importante Tour". Así lo confirmó el intérprete de temas como "Amante Bandido" y "Morena Mía" en sus historias de Instagram al compartir su agenda de presentaciones para el 2026.

El próximo 2 de mayo, Tegucigalpa será escenario de un espectáculo que promete emociones intensas, un viaje por los clásicos que marcaron generaciones y la energía renovada de un artista que sigue vigente.

La capital hondureña se prepara para recibir a uno de los conciertos más esperados del 2026, un encuentro que reafirma la conexión de Bosé con su público latinoamericano.

La gira de Bosé por Latinoamérica comenzará este 25 y 26 de febrero en Chile, donde también se presentará el 1 de marzo. Continuará el 4 de marzo en Perú, el 7 en Ecuador, el 11 en Bogotá (Colombia) y el 14 en Medellín. El 25 de abril llegará a Costa Rica, el 2 de mayo a Tegucigalpa, el 7 a El Salvador y el 9 del mismo mes a Guatemala.

En esta ocasión, el tour no está acompañado, como suele ser habitual, del lanzamiento de un nuevo disco, así que Bosé se agarrará de los clásicos para conquistar al público.