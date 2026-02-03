¡El Amante Bandido está de regreso! Miguel Bosé confirma concierto en Honduras

El ícono de la música en español, Miguel Bosé, vuelve a Honduras con su gira "Importante Tour". Así lo confirmó el intérprete de temas como "Amante Bandido" y "Morena Mía" en sus historias de Instagram al compartir su agenda de presentaciones para el 2026.
El próximo 2 de mayo, Tegucigalpa será escenario de un espectáculo que promete emociones intensas, un viaje por los clásicos que marcaron generaciones y la energía renovada de un artista que sigue vigente.
La capital hondureña se prepara para recibir a uno de los conciertos más esperados del 2026, un encuentro que reafirma la conexión de Bosé con su público latinoamericano.
La gira de Bosé por Latinoamérica comenzará este 25 y 26 de febrero en Chile, donde también se presentará el 1 de marzo. Continuará el 4 de marzo en Perú, el 7 en Ecuador, el 11 en Bogotá (Colombia) y el 14 en Medellín. El 25 de abril llegará a Costa Rica, el 2 de mayo a Tegucigalpa, el 7 a El Salvador y el 9 del mismo mes a Guatemala.
En esta ocasión, el tour no está acompañado, como suele ser habitual, del lanzamiento de un nuevo disco, así que Bosé se agarrará de los clásicos para conquistar al público.
Bosé ha visitado Honduras en giras clave para su carrera:
"Gira Papitwo" (2013): En mayo de 2013, se presentó en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, un show recordado por sus duetos y versiones renovadas de sus clásicos.
"Gira Papito" (2008): Una de sus visitas más masivas, donde celebró sus 30 años de trayectoria ante miles de hondureños.
"Años 90 y 2000": También realizó presentaciones exitosas durante giras como "Girados" (junto a Ana Torroja en el año 2000) y tours de álbumes como "Bajo el signo de Caín".
Fue en marzo del 2025, cuando Bosé volvió a los escenarios tras casi una década fuera de ellos. El cantante retomó el vuelo en México donde deslumbró a los más de 10.000 fanáticos que se hicieron presentes en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.
A sus 68 años, y más de 30 millones de álbumes vendidos, no mostró ninguna señal de cansancio, mostró sus característicos bailes frenéticos, algo que también se espera en su concierto en la capital hondureña.