“El diablo viste a la moda 2” lanza su nuevo tráiler oficial

El avance completo de El diablo viste a la moda 2 ya está disponible y expone una serie de detalles ocultos sobre el reencuentro de personajes icónicos como Andy Sachs y Miranda Priestly.

La pieza audiovisual muestra a Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en una reunión inesperada, veinte años después de su paso por la revista Runway.

La interacción entre ambas deja entrever qué ha cambiado en sus vidas y qué permanece igual, como la seguridad que ahora desprende Andy y el característico aspecto de sus cejas, tema que Emily señala con humor.

En una de las escenas del adelanto, se observa la llegada de Andy a las oficinas de Runway, donde recibe un comentario sarcástico de Nigel, interpretado por Stanley Tucci.

“Mira lo que trajo TJ Maxx”, bromea, mientras Miranda reacciona con desconcierto ante la nueva Andy.

La dinámica entre los personajes principales se mantiene presente, pero se suma un ingrediente nuevo: Emily, ahora al frente de una empresa de moda de alto nivel, se posiciona como rival de Miranda y Andy, anticipando una confrontación profesional.

La reacción del público ante el tráiler fue inmediata. Solo en las primeras horas tras su lanzamiento, el video superó los 2,8 millones de visualizaciones en YouTube, según The Guardian.

La expectativa no se limita a este avance: el primer teaser, difundido meses atrás, acumuló más de 180 millones de visualizaciones en apenas 24 horas, estableciendo un récord en el género de comedia.

Cabe destacar que el regreso de El diablo viste a la moda reúne al elenco original.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles bajo la dirección de David Frankel, quien también estuvo a cargo de la primera entrega.

Al equipo se incorporan figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y Lady Gaga en un pequeño papel, lo que suma diversidad y frescura al reparto.

El guion vuelve a estar a cargo de Aline Brosh McKenna, responsable de adaptar la novela de Lauren Weisberger.

La grabación en Nueva York no pasó desapercibida para el elenco. Multitudes se congregaron en las inmediaciones de los sets, ansiosas por captar alguna imagen de los actores.

En declaraciones a Vogue, Streep expresó su sorpresa por la magnitud del interés: “Sentí júbilo cuando salí a la Sexta Avenida. Hace 20 años nadie se interesaba, pero ahora la emoción era palpable”.

Por su parte, Emily Blunt confesó que retomar su personaje resultó más sencillo de lo esperado: “Esta figura encaja demasiado bien conmigo; tal vez debería preguntarme por qué”.

El vestuario y el diseño de imagen vuelven a cobrar relevancia en la secuela.