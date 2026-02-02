BTS anuncia su regreso histórico con un concierto exclusivo en Netflix

Netflix este lunes sorprendió a millones de fanáticos del K-pop al anunciar oficialmente que transmitirá en exclusiva el esperado regreso de BTS. La plataforma informó a través de sus redes sociales que el grupo surcoreano ofrecerá un espectáculo en vivo y un documental especial, producciones que marcarán una nueva etapa en su carrera.

El evento principal lleva por título BTS: El Comeback en Vivo | ARIRANG y se realizará el próximo 21 de marzo a las 5:00 a. m. (hora de México y Honduras). La transmisión será global y permitirá que seguidores de todo el mundo se conecten simultáneamente para presenciar el regreso de la agrupación.

La presentación tendrá lugar en la histórica Plaza Gwanghwamun de Seúl, un espacio emblemático de la capital surcoreana que ha sido escenario de momentos culturales y políticos de gran relevancia. La elección del lugar refuerza el carácter simbólico del comeback, al vincular la música de BTS con la identidad nacional de Corea del Sur.

Este concierto en vivo no solo representa el retorno de BTS a los escenarios tras un periodo de pausa, sino también la oportunidad de presentar su nuevo proyecto musical titulado ARIRANG, un álbum que promete fusionar tradición y modernidad.

La transmisión a través de Netflix marca un hito en la relación entre las plataformas de streaming y la industria del K-pop. Hasta ahora, los conciertos globales solían distribuirse mediante servicios especializados o canales oficiales, pero su llegada a Netflix amplía el alcance hacia una audiencia masiva y diversa.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El anuncio estuvo acompañado de un segundo lanzamiento: el documental BTS: El Regreso, que se estrenará el 27 de marzo. La producción mostrará el proceso creativo detrás de ARIRANG y ofrecerá una mirada íntima al trabajo del grupo en el estudio, así como a los desafíos que enfrentaron en esta nueva etapa.