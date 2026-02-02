Tributos en los Grammy: Slash a Ozzy Osbourne y Lauryn Hill a Roberta Flack

Los Ángeles.

Slash, el baterista Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Post Malone encabezaron el tributo a Ozzy Osbourne, mientras que Lauryn Hill rindió homenaje a la cantante estadounidense Roberta Flack durante la 68ª edición de los Grammy.

Los músicos, junto con Duff McKagan (Guns N' Roses) y Andrew Watt interpretaron 'War Pigs' en honor al 'Príncipe de las tinieblas', quien falleció de un infarto de miocardio el pasado 22 de julio de 2025 a los 76 años.

Poco tiempo después, el escenario lo tomó Lauryn Hill, quien le hizo de maestra de ceremonias para rendir tributo al cantante de R&B D'Angelo, y a Flack, en la que diversos artistas tomaron los micrófonos para interpretar algunos de sus éxitos más populares.

El homenaje a D'Angelo contó con los temas 'África', interpretado por Jon Batiste o 'Brown Sugar', con Lucky Daye.

El homenaje a Flack, por su parte, contó con John Legend y Chaka Khan, que cantaron 'Where Is The Love' y Hill hizo lo propio junto a su compañero de The Fugees Wyclef Jean con el tema 'Killing Me Softly With His Song', entre otros invitados.