Donald Trump amenaza con demandar a Trevor Noah

El presentador de los Grammy, Trevor Noah, ha sido amenazado con acciones legales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una broma durante la ceremonia de premios sobre su supuesta conexión del presidente con el desacreditado financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein.
Trump publicó una furiosa publicación en su plataforma Truth Social poco después de que el comediante dijera que el premio a la canción del año era "un Grammy que todos los artistas desean, casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque "la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para pasar tiempo con Bill Clinton".
Los nombres de ambos presidentes aparecen varias veces en los archivos Epstein, que incluyen detalles de fiestas en la isla caribeña privada de Epstein, donde se abusó sexualmente de menores.
Es bien sabido que Trump y Clinton eran antiguos amigos de Epstein, pero siempre han negado cualquier irregularidad o conocimiento de los abusos sexuales de Epstein. Tras llamar a Noah un "maestro de ceremonias pobre, patético y sin talento", Trump dijo en la publicación que "se divertiría" con el comediante sudafricano y que instruiría a sus abogados para que lo "demandarían por un dineral".
"Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!"
"No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos.
Críticas contra Trump
El sentimiento en los premios musicales se mostró firmemente en contra de Trump y su administración. Numerosos artistas lucieron insignias contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y varios ganadores denunciaron el sentimiento antiinmigrante de Trump en Minnesota y otros lugares.
Billie Eilish, cuyo premio por su canción "Wildflower" fue el detonante de la broma de Noah, dijo: "Nadie es ilegal en territorio robado. Es realmente difícil saber qué decir o qué hacer ahora mismo... tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando".
Olivia Dean, ganadora del premio a mejor artista nuevo, cuya abuela emigró de Guyana al Reino Unido, declaró: "Estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas".
Bad Bunny, el cantante puertorriqueño ganador de tres premios, declaró: "Antes de agradecer a Dios, voy a decir que se vaya ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses".
Los comediantes de televisión, en particular los presentadores de programas nocturnos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, han sido blanco habitual de la ira de Trump durante su segundo mandato por sus críticas al presidente.
Trump en contra de los Grammy
Los Grammy del domingo fueron la última vez que la gala de premios se transmitió por CBS, que, según los analistas, se ha inclinado hacia la derecha política desde la fusión de Paramount con Skydance Media el año pasado. La nueva editora en jefe de la cadena, Bari Weiss, se ha enfrentado a varias controversias durante sus turbulentos primeros tres meses.
Trump, en su publicación, pareció celebrar el fin de la colaboración de la cadena con los premios musicales. "¡Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposibles de ver!", escribió. "CBS tiene suerte de que esta basura ya no inunde sus ondas".
Noah, expresentador de The Daily Show y quien ha presentado los Grammy durante seis años consecutivos, también señaló que era su última vez haciéndolo.
"¡Les dije que era mi último año!", dijo mientras el público reaccionaba a su chiste sobre la isla de Epstein. "¿Qué van a hacer al respecto?".
En 2008, en Florida, Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de prostitución y solicitación de prostitución con una menor. Las autoridades afirman que Epstein se suicidó mientras estaba encarcelado en Nueva York en 2019, durante la primera presidencia de Trump, mientras esperaba su juicio federal.