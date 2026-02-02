Donald Trump amenaza con demandar a Trevor Noah

Estados Unidos.

El presentador de los Grammy, Trevor Noah, ha sido amenazado con acciones legales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una broma durante la ceremonia de premios sobre su supuesta conexión del presidente con el desacreditado financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein.

Trump publicó una furiosa publicación en su plataforma Truth Social poco después de que el comediante dijera que el premio a la canción del año era "un Grammy que todos los artistas desean, casi tanto como Trump desea Groenlandia, lo cual tiene sentido porque "la isla de Epstein ya no existe; necesita una nueva para pasar tiempo con Bill Clinton".

Los nombres de ambos presidentes aparecen varias veces en los archivos Epstein, que incluyen detalles de fiestas en la isla caribeña privada de Epstein, donde se abusó sexualmente de menores.

Es bien sabido que Trump y Clinton eran antiguos amigos de Epstein, pero siempre han negado cualquier irregularidad o conocimiento de los abusos sexuales de Epstein. Tras llamar a Noah un "maestro de ceremonias pobre, patético y sin talento", Trump dijo en la publicación que "se divertiría" con el comediante sudafricano y que instruiría a sus abogados para que lo "demandarían por un dineral".

"Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!"

"No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos.