J Balvin confirma su reconciliación con Bad Bunny

Los Ángeles, EUA.

El colombiano J Balvin confirmó este domingo que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", declaró J Balvin a EFE durante la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles.

El colombiano aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio Levi’s de Santa Clara (California), donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

"Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", dijo el artista colombiano.