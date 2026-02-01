  1. Inicio
J Balvin confirma su reconciliación con Bad Bunny

El cantante colombiano J Balvin acudió a la entrega de los premios Grammy acompañado de su pareja, y ahí confirmó su reconciliación con Bad Bunny.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 19:12 -
  • Agencia EFE
J Balvin y Valentina Ferrer son la pareja latina más elegante de los Grammys 2026.
Los Ángeles, EUA.

El colombiano J Balvin confirmó este domingo que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", declaró J Balvin a EFE durante la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles.

El colombiano aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio Levi’s de Santa Clara (California), donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

"Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", dijo el artista colombiano.

@tumusicahoy #GRAMMYs 2026 ✨ @J Balvin llega a la alfombra roja de @GRAMMYS 🔥🔝 #tumusicahoy #tmh #jbalvin ♬ Azul - J Balvin

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

J Balvin está nominado en los Grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mixtape' y compite precisamente con el puertorriqueño, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, y dijo que espera que gane "el mejor".

El colombiano se mostró orgulloso del peso de la música latina en la industria global: "Cada vez va creciendo más. Luchamos para que siga creciendo. Lo que está pasando con nosotros, lo que pasa con Bad Bunny en el Super Bowl", ejemplificó.

@paladin_sirius69 J Balvin entrevista en grammys 2026 #grammys #grammys2026 #jbalvin ♬ sonido original - Paladin_Sirius69

EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

