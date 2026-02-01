Adán Bañuelos, exnovio de Bella Hadid, fue arrestado por "intoxicación pública"

Estados Unidos.

El exnovio de Bella Hadid, Adán Bañuelos, fue arrestado en Texas la madrugada del sábado por intoxicación pública, según confirmó Page Six.

Bañuelos fue trasladado a la cárcel del condado de Parker en Weatherford, Texas, pero ya salió bajo fianza tras pagar una pequeña fianza de 386 dólares.

Ni Bañuelos ni el sheriff del condado de Parker respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Page Six. TMZ fue el primero en informar la noticia.

Su problema con la ley se produce poco después de que medios estadounidenses confirmaran a principios de esta semana que él y Bella Hadid se separaron tras dos años de noviazgo.

Una fuente contó en exclusiva que la pareja había mantenido una relación intermitente y "turbulenta".

Además, ambos tienen vínculos comerciales, ya que compraron juntos caballos millonarios, lo que complicó aún más la separación.

Los rumores de una posible separación surgieron por primera vez en junio de 2025.