  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Santana, Cher y Whitney Houston, homenajeados en los Grammy

Los artistas fueron homenajeados con el premio al Mérito Especial de los Grammy, atribuido por los logros e influencia más allá de la industria musical

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 14:53 -
  • Agencia EFE
Santana, Cher y Whitney Houston, homenajeados en los Grammy

La icónica e inolvidable Whitney Houston posando con un premio Grammy. Fotografía de archivo, año 2000.

Paul Smith / Featureflash
Estados Unidos

El mítico guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses Cher, Paul Simon o Whitney Houston fueron homenajeados este sábado con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy.

El galardón que reconoce los logros y la influencia de los artistas más allá de la industria musical, fue uno de los reconocimientos entregados este sábado en una gala previa a la 68º edición de los premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.

A sus 51 años, Carlos Baute asegura tener una "bendita genética"

A esta lista de homenajeados se sumaron Chaka Khan, Fela Kuti, también distinguidos con el premio al Mérito Especial, mientras que Bernie Taupin, Eddie Palmieri y Sylvia Rhone fueron reconocidos con el galardón del Consejo Directivo; y John Chowning, por su parte, recibió el Grammy Técnico.

El guitarrista mexicano, figura clave del rock, fusionó varios estilos como blues y ritmos latinos con su banda Santana, con la que se dio a conocer en 1966. Es autor de clásicos como 'Oye Como Va' y 'Black Magic Woman'.

Por su parte, Cher, conocida como "la diosa del pop", ha marcado seis décadas de cultura pop con éxitos como 'Believe', mientras que a Chacka Khan, apodada "reina del funk", dejó clásicos como 'I'm Every Woman'.

A Paul Simon se le atribuye la innovación de sonidos latinoamericanos y africanos en discos como 'Graceland' y a Fela Kuti la creación del afrobeat, un género que mezcla ritmos africanos, jazz y funk.

Mariah Carey, premiada como Persona del Año en los Grammy

El reconocimiento a Houston llega de manera póstuma, tras su fallecimiento en 2012, para honrar su profundo y duradero impacto y su inigualable talento musical como una de las voces más influyentes de la música moderna. Batió récords de ventas con canciones como 'I Will Always Love You'.

Los Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Se transmitirán en vivo por CBS Television Network y en directo y bajo demanda por Paramount+.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias