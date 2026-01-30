Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara con emotivo mensaje

Macaulay Culkin expresó su dolor por la muerte de Catherine O’Hara, actriz canadiense que interpretó a su madre en la película Home Alone (1990) y en su secuela Home Alone 2: Lost in New York (1992). O’Hara falleció a los 71 años, según confirmó su representante a NBC News. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

El actor compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram el 30 de enero: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, escribió Culkin, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del medio artístico.

Culkin y O’Hara dieron vida a una de las relaciones madre-hijo más recordadas del cine familiar al interpretar a Kevin McCallister y Kate McCallister en Mi pobre angelito, filme que se convirtió en un clásico de la temporada navideña y marcó a varias generaciones.

Ambos actores mantuvieron contacto a lo largo de los años. En 2023, Catherine O’Hara participó en la ceremonia en la que Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante el evento, la actriz elogió el trabajo del actor cuando era niño y recordó su experiencia compartida en la película.

“Gracias por incluirme, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de ti”, dijo O’Hara durante su discurso.

La actriz destacó el talento de Culkin desde temprana edad: “Sé que trabajaste muy duro. Lo sé. Pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo. Fue como si hubiéramos emboscado la casa de un niño de verdad llamado Kevin para hacer una película y él simplemente se dejara llevar por la diversión. Es lo más entrañable”.