Sebastián Yatra en Honduras: Inicia la preventa de boletos

Sebastián Yatra regresa a Honduras con su esperado "Entre tanta gente Tour 2026".
El artista colombiano se presentará el próximo domingo 10 de mayo en el Coliseum Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa, prometiendo una noche llena de emoción y grandes éxitos.
La preventa de boletos está disponible desde hoy viernes 30 de enero a través de eticket.hn, por lo que los fanáticos ya pueden visitar el sitio oficial para asegurar su entrada.
El precio de los boletos para Experiencia BAC, E3 Fans y Gradería es de L4,614, L3,912 y L1,705, respectivamente. Hoy todas las áreas tienen un 15 % de descuento para los clientes de BAC Credomatic.
Honduras se suma así a la lista de países latinoamericanos que vibrarán con la música de Yatra en una gira que ya genera gran expectativa en toda la región.
Según datos de la agencia EFE, Después de su visita al país, el ganador de dos premios Latin Grammy iniciará sus presentaciones el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y culminará el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, aunque pasará por ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León.
La gira se enmarca en medio del universo creativo de 'Milagro', el más reciente proyecto discográfico del colombiano, el cual está compuesto por 17 canciones y representa una etapa de transformación personal y artística.
Yatra ha publicado su último sencillo 'La fkn vibra' en colaboración con el cantante del estilo regional mexicano Xavi, quien fue reconocido en 2024 como 'Artista Nuevo del Año' en los Premios Billboard Latinos.
Este nuevo tour llega en un momento especialmente sólido para el artista, quien recientemente obtuvo cuatro nominaciones al Premio Lo Nuestro, incluyendo artista masculino pop, canción del año ('La Pelirroja'), álbum del año pop/urbano-colaboración del año ('2am', feat. Bad Gyal), reafirmando su impacto en la música latina actual.