Sebastián Yatra en Honduras: Inicia la preventa de boletos

San Pedro Sula, Cortés.

Sebastián Yatra regresa a Honduras con su esperado "Entre tanta gente Tour 2026".

El artista colombiano se presentará el próximo domingo 10 de mayo en el Coliseum Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa, prometiendo una noche llena de emoción y grandes éxitos.

La preventa de boletos está disponible desde hoy viernes 30 de enero a través de eticket.hn, por lo que los fanáticos ya pueden visitar el sitio oficial para asegurar su entrada.

El precio de los boletos para Experiencia BAC, E3 Fans y Gradería es de L4,614, L3,912 y L1,705, respectivamente. Hoy todas las áreas tienen un 15 % de descuento para los clientes de BAC Credomatic.

Honduras se suma así a la lista de países latinoamericanos que vibrarán con la música de Yatra en una gira que ya genera gran expectativa en toda la región.