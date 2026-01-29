Daddy Yankee, "hijo distinguido" de San Juan, en Puerto Rico

Puerto Rico.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, informó este jueves de que el municipio declaró "hijo distinguido", a Ramón Luis Ayala conocido por sus nombre artístico como Daddy Yankee, para reconocer su trayectoria musical, su impacto cultural y su aportación a la proyección internacional de Puerto Rico.

"Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy. Me siento profundamente orgulloso de estar aquí siendo parte de este reconocimiento", expresó Romero.

Durante la sesión especial en el hemiciclo del Senado, en la que estuvo presente el reguetonero, el líder municipal destacó la trascendencia histórica del homenaje y el significado del legado del artista para Puerto Rico y el mundo.

Por su parte, la presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria I. Escudero, señaló que este reconocimiento tiene un valor histórico y cultural para la ciudad.

"San Juan se honra en reconocer a un sanjuanero cuya obra ha llevado el nombre de nuestra ciudad a todos los rincones del mundo y que ha dejado una huella permanente en la música, en la cultura popular y en la identidad puertorriqueña", afirmó Escudero.