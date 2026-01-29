Exnovio de Kim Kardashian, Ray J, dice que le quedan pocos meses de vida

Después de decirles a sus seguidores que recientemente fue hospitalizado con neumonía, el exnovio y compañero de video sexual de Kim Kardashian recurrió a las redes sociales el miércoles para explicar... que en realidad no cree que estará vivo dentro de aproximadamente un año.

"2027 es definitivamente rap para mí", dijo Ray J durante una transmisión en vivo de Instagram el 27 de enero, antes de señalar su corazón. "Está negro, ya está".

A partir de ahí, el rapero “casi muere” durante su internación al reflexionar sobre cómo se había deteriorado su estado.

"Estaba animado", explicó Ray J. "Pensé que tenía sobrepeso. Pensé que era mayor, por lo que podía soportar todo el alcohol, podía soportar todo el Adderall, podía soportar todas las drogas, pero no podía. Distorsionó mi tiempo aquí".

Antes de su problema de salud, el hombre de 45 años dijo que bebía "cuatro o cinco botellas al día y tomaba 10 Addies. Pensé: ‘No me está pasando nada'», continuó. No puedo destruir".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A principios de esta semana, Ray J admitió que su corazón "sólo latía al 25 por ciento", aunque expresó optimismo de que eventualmente se recuperaría.

"Mientras esté concentrado y en el camino correcto, todo estará bien», dijo en un video de Instagram del 25 de enero. "No tengo buena salud, así que gracias a todos por apoyarme y orar por mí durante todo lo que he estado en el hospital".

En particular, la artista buscó distinguir a Brandi, su hermana mayor y más famosa; Junto con su compañera de reparto de Love Cabin, Sheila Hasanoff, la estrella dijo:

"Estoy harta de estar sentada en el maldito hospital". Hubo algunas personas que me ayudaron a salir de esto", insiste. "Te amo, Sheila. Lamentablemente, para Ray J, que tiene una gran historia con Kardashian y su familia, esta no es la primera vez que está muy enfermo.

En 2021, el cantante y rapero también fue tratado por una infección pulmonar durante la pandemia de Covid-19.