Ana de Armas interpretará a una experta de fitness en el drama 'Sweat'

Ana de Armas ha firmado para interpretar a la influencer de fitness en ascenso Emma Kent, quien sueña con igualar el éxito de su ídolo, la superestrella de las redes sociales Kat Highbrook.

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 12:01 -
  • Agencia EFE
La actriz cubana Ana de Armas en la pasada entrega de los Globos de Oro.
Los Ángeles.

La actriz hispanocubana Ana de Armas protagonizará 'Sweat', un drama en el que interpretará a una ambiciosa influenciadora fitness en apuros, informó este miércoles The Hollywood Repoter.

La película, a cargo del director británico J. Blakeson ('I Care a Lot'), supone una adaptación del largometraje polaco de título homónimo que se estrenó en el festival de Cannes en 2020 bajo la dirección de Magnus von Horn.

De Armas interpretará a Emma Kent, una influencer del mundo del bienestar que aspira a ser tan famosa como su ídola, Kat Highbrook.

Tras un fallido encuentro con su estrella, Emma acepta un arriesgado trato con Trent, un seguidor obsesionado, cuyo comportamiento extremo la lleva a cuestionar los límites de su ambición por la fama, de acuerdo con la reseña compartida por la revista especializada.

El proyecto tiene previsto iniciar la producción el 30 de marzo en Los Ángeles y el Reino Unido y estará financiada y coproducida por AGC Studios.

Ana de Armas ha consolidado su perfil internacional con proyectos de alto impacto como la película derivada del universo John Wick, 'Ballerina'.

A esto se suma el reconocimiento crítico que obtuvo por el proyecto biográfico de Netflix 'Blonde', que le valió su primera nominación al Oscar a mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe.

EFE

