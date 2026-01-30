Muere la estrella de 'Home Alone' Catherine O'Hara a los 71 años

Catherine O'Hara, la veterana actriz que protagonizó 'Home Alone' ('Solo en casa') y 'Best in Show', ha fallecido a los 71 años, según confirmó este viernes el representante de la estrella canadiense a Variety.

O'Hara nació en Toronto, Canadá, y se convirtió en una de las figuras más queridas del cine y la televisión.

Fue la inolvidable madre de Kevin McCallister en "Home Alone" ("Solo en casa"/ "Mi pobre angelito"), papel que la convirtió en un ícono de la cultura popular. También brilló como Delia en "Beetlejuice" y en su secuela reciente.

En televisión, alcanzó un nuevo pico de reconocimiento con Moira Rose en "Schitt’s Creek", personaje que le valió un Emmy y un Globo de Oro.

Su último trabajo fue en la serie satírica "The Studio", donde interpretaba a una productora y por el que acababa de ser nominada a un Globo de Oro.