Aníbal Ehrler defiende nombramiento de su hermano y niega nepotismo

Ante las críticas por el nombramiento de su hermano, Andrés Ehrler, como ministro de Turismo, en medio de cuestionamientos de la oposición y de sectores que denuncian la presencia de “familiones” en el nuevo gabinete, Aníbal Ehrler, secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), salió al paso de los señalamientos.
Ehrler, quien renunció a su cargo de vicealcalde del Distrito Central antes de su nuevo nombramiento, aseguró que la designación de su hermano no responde a vínculos familiares, sino a su trayectoria y experiencia en el sector turístico.
“En el caso de Andrés estamos hablando de un empresario exitoso en el rubro del turismo”, afirmó el funcionario, al destacar su perfil profesional previo a asumir funciones públicas.
Ehrler recordó que Andrés Ehrler presidió durante varios años la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), periodo en el que, según indicó, contribuyó a darle una nueva proyección al sector.
“Es una persona muy querida por el sector turismo y alguien que ha demostrado capacidad para dirigir”, señaló.
El titular de la SIT sostuvo que reducir el nombramiento al tema del parentesco resulta injusto y no refleja los criterios que, a su juicio, se tomaron en cuenta para la designación. “El hecho de que tenga mi apellido no significa que haya sido nombrado por esa razón, sino por su capacidad”, expresó, al manifestar confianza en que los resultados respaldarán la decisión presidencial.
Aníbal Ehrler expresó su respaldo a la labor que desarrollará su hermano al frente de la Secretaría de Turismo y aseguró que su gestión será evaluada por los resultados al final del período gubernamental.
En referencia a su propia función, el funcionario afirmó que su compromiso es responder con resultados desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte. “Mi chamba yo la garantizo”, dijo, al insistir en que tanto su desempeño como el de su hermano deberán ser juzgados por su capacidad y no por los vínculos familiares.
Rechazan nepotismo en el Gobierno
María Antonieta Mejía, designada presidencial, defendió los nombramientos realizados por el nuevo gobierno y rechazó que se pueda hablar de nepotismo en el gabinete entrante.
Mejía aseguró que el presidente electo no ha favorecido a familiares directos en cargos públicos y pidió diferenciar entre parentesco y capacidad profesional.
“Hay que hablar lo que es. El presidente electo no tiene a su secretario siendo su hijo, no tiene a su presidente siendo su esposa”, expresó, al señalar que las comparaciones con administraciones pasadas deben hacerse con objetividad y sin generalizaciones.
La designada presidencial sostuvo que el criterio que debe prevalecer es la meritocracia e insistió en que los funcionarios nombrados serán evaluados por su formación académica y trayectoria profesional.
“Pronto van a escuchar ustedes cuál es el currículum de cada uno de ellos y, en su momento, también se tomarán las acciones. Aquello que era malo antes lo seguimos criticando ahora y se seguirá criticando después”, concluyó.