Aníbal Ehrler defiende nombramiento de su hermano y niega nepotismo

Tegucigalpa, Honduras

Ehrler, quien renunció a su cargo de vicealcalde del Distrito Central antes de su nuevo nombramiento, aseguró que la designación de su hermano no responde a vínculos familiares, sino a su trayectoria y experiencia en el sector turístico.

Ante las críticas por el nombramiento de su hermano, Andrés Ehrler, como ministro de Turismo, en medio de cuestionamientos de la oposición y de sectores que denuncian la presencia de “familiones” en el nuevo gabinete, Aníbal Ehrler, secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), salió al paso de los señalamientos.

“En el caso de Andrés estamos hablando de un empresario exitoso en el rubro del turismo”, afirmó el funcionario, al destacar su perfil profesional previo a asumir funciones públicas.

Ehrler recordó que Andrés Ehrler presidió durante varios años la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), periodo en el que, según indicó, contribuyó a darle una nueva proyección al sector.

“Es una persona muy querida por el sector turismo y alguien que ha demostrado capacidad para dirigir”, señaló.

El titular de la SIT sostuvo que reducir el nombramiento al tema del parentesco resulta injusto y no refleja los criterios que, a su juicio, se tomaron en cuenta para la designación. “El hecho de que tenga mi apellido no significa que haya sido nombrado por esa razón, sino por su capacidad”, expresó, al manifestar confianza en que los resultados respaldarán la decisión presidencial.

Aníbal Ehrler expresó su respaldo a la labor que desarrollará su hermano al frente de la Secretaría de Turismo y aseguró que su gestión será evaluada por los resultados al final del período gubernamental.

En referencia a su propia función, el funcionario afirmó que su compromiso es responder con resultados desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte. “Mi chamba yo la garantizo”, dijo, al insistir en que tanto su desempeño como el de su hermano deberán ser juzgados por su capacidad y no por los vínculos familiares.