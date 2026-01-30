Presidente Asfura continúa juramentando a ministros y directores

Tegucigalpa.

Varios titulares de dependencias del Estado fueron juramentados en las últimas horas en Casa Presidencial para integrarse oficialmente a la administración del presidente Nasry Asfura. Entre los primeros nombramientos figura Moisés Abraham Molina, quien asume como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entidad clave para la política agroalimentaria del país.

Junto a él, fueron incorporados José Virgilio García, al frente de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, y José Francisco Ordóñez, como subsecretario de Café, área estratégica dentro del sector productivo nacional. En el ámbito energético, Eduardo Oviedo fue juramentado como secretario de Energía y, de forma interina, responsable de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en un contexto donde la sostenibilidad del sistema eléctrico es una de las prioridades gubernamentales.