Presidente Asfura continúa juramentando a ministros y directores

Varios titulares de dependencias del Estado fueron juramentados en las últimas horas en Casa Presidencial para integrarse oficialmente a la administración del presidente Nasry Asfura.
Entre los primeros nombramientos figura Moisés Abraham Molina, quien asume como titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entidad clave para la política agroalimentaria del país.
Junto a él, fueron incorporados José Virgilio García, al frente de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, y José Francisco Ordóñez, como subsecretario de Café, área estratégica dentro del sector productivo nacional.
En el ámbito energético, Eduardo Oviedo fue juramentado como secretario de Energía y, de forma interina, responsable de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en un contexto donde la sostenibilidad del sistema eléctrico es una de las prioridades gubernamentales.
También se oficializó el nombramiento de Juan Carlos Ramos Ramírez como director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), institución encargada de la gestión de áreas protegidas, bosques y vida silvestre.
En materia fiscal y administrativa, asumieron funciones Mario Roberto Zerón, al frente del Servicio de Administración de Rentas (SAR); Abraham Alvarenga, como subsecretario en la Secretaría de la Presidencia; y Claudia Flores, designada gerente administrativa de esa misma cartera.
El acto incluyó además la juramentación de Yasser Abdalah Handal como ministro de Cultura, Artes y Patrimonio; Ibeth Albertina Erazo, secretaria general de Salud; y Carlos Ignacio Cruz, secretario general de Condepor.
Completan la lista Genoveva Maravilla, subsecretaria administrativa y financiera de Educación; Leana Martínez, subsecretaria de Obras Públicas en la SIT; y Griselt Durón, gerente administrativa de la Secretaría de Trabajo.