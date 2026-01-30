Ley de Empleo Parcial será socializada por comisión del Congreso

La comisión especial del Congreso Nacional encargada de dictaminar el proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial informó que la iniciativa busca reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, con el objetivo de permitir la contratación por tiempo indefinido bajo jornadas laborales reducidas.
Los integrantes de la comisión ya sostuvieron las primeras reuniones para analizar la propuesta, impulsada desde hace varios años por la bancada del Partido Liberal.
El artículo 328 vigente del Código de Trabajo establece que los trabajadores permanentes que, por disposición legal o por acuerdo con los patronos, laboren menos de cuarenta y cuatro (44) horas semanales tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la jornada ordinaria diurna.
“En este caso queremos una jornada laboral que sea más accesible, que nos permita contratar a un trabajador por cuatro, seis o tres horas diarias, y que este mecanismo pueda ser continuo en el tiempo, porque hay trabajos que lo demandan”, explicó Sara Zavala, diputada del Partido Nacional.
La parlamentaria advirtió que se debe tener cuidado de que la figura no sea utilizada de forma indebida. “Tenemos que procurar que esta herramienta no se convierta en un mecanismo para que las empresas contraten a todo su personal bajo esta modalidad”, añadió.
Zavala detalló que la comisión ya trazó la ruta de trabajo para dictaminar la normativa, la cual incluye la socialización del proyecto con distintos sectores obreros y empresariales.
Se prevé que la próxima semana la comisión inicie formalmente el proceso de socialización, previo a su lectura y discusión en el pleno legislativo.
“Sobre la posibilidad del empleo por hora, la bancada del Partido Liberal respetará todos los derechos fundamentales de los trabajadores de Honduras”, aseguró Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal.
El congresista reiteró que “el Código del Trabajo es una conquista del Partido Liberal de Honduras y no vamos a disminuir ningún derecho adquirido a nuestros compatriotas. Estas modificaciones buscan la generación de empleo, el fortalecimiento del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y de otras instituciones”.
Por su parte, Daysi Andonie, diputada del Partido Nacional y secretaria de la comisión, afirmó que asume el compromiso de trabajar bajo un marco normativo equilibrado que incentive la generación de empleo desde el sector privado, garantizando seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos laborales, evitando la precarización o abusos.
Para dictaminar el proyecto de Ley de Empleo Parcial, el diputado Alberto Cruz fue designado como presidente de la comisión, la cual también está integrada por Sara Zavala, Daysi Andonie, Hugo Noé Pino, Fernando Castro, Javier Mendieta y Cynthia Hawit.
Desde abril de 2022, el Congreso Nacional, bajo la dirección del partido Libertad y Refundación (Libre), derogó la figura del empleo por hora, con el compromiso de aprobar una nueva normativa que regulara el trabajo parcial. No obstante, pese a la presentación de diversos proyectos, la ley no ha logrado ser dictaminada.